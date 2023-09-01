Karadeniz'de Sezonun İlk Balıkları Tezgaha İndi

Avlanma yasağının kalkması ile Karadeniz'e açılan tekneler kasa kasa balıkla döndü. Sezonun ilk balıkları taze taze tezgaha indi. Hamsi, palamut, mezgit ve çupra gibi çeşitli balıklar bulunuyor. Hamsi fiyatları şu anda 100 lira olsa da ilerleyen günlerde düşmesi bekleniyor.

Taze balık tezgaha indi

Balıkçı Tuncay Kılıç, " Bol bol hamsi göreceğiz"

DÜZCE - Avlanma yasağının kalkması ile Karadeniz'e açılan tekneler kasa kasa balıkla döndü. Sezonun ilk balıkları tezgaha indi.

Karadeniz'de avlanan balıkçılar limana kasa kasa balıkla döndü. Sezonun ilk balıkları taze taze tezgaha indi. Bol görülen hamsi 100 liradan tezgahta yerini alırken, az görülen palamutun 300 gramı tane olarak 75 liraya satılıyor. Mezgit'in kilosu 100 liradan satılırken, Çupra'nın tanesi 100 liradan satılıyor. Bu sezon hamsinin bol olduğunu ilerleyen günlerde fiyatların düşeceğini belirten Balıkçı Tuncay Kılıç, " Tezgaha ilk hamsi geldi. Hamsimiz var. Mezgitimiz var, çok az da olsa palamutumuz var. Farklı çeşit balıklarda bulunuyor. Bu sene beklediğimiz gibi palamut görülmüyor. Hamsi bol, tezgahta şimdiden yerini aldı. İlerleyen günlerde biraz daha çoğalacak bekliyoruz. Hamsi senesi diyoruz biz bu seneye bol bol hamsi tüketeceğiz. Hamsinin kilosu şu anda 100 lira. İlerleyen günlerde toparlar biraz daha. İlk zamanlar az görülebilir bu yüzden de fiyatlar yüksek olabilir. Ama ilerleyen günlerde hamsi aşağıya düşer" şeklinde konuştu.