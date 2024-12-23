Üye Girişi
Haberler
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
Bir istifa ile hayatı değişti
Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
Belgrad Ormanı'na 200 kişiyle şafak operasyonu

Karadeniz'de Mezgit Fiyatı 50 TL'ye Düşerek Balıkçıları Sevindirdi

Karadeniz'de Mezgit Fiyatı 50 TL'ye Düşerek Balıkçıları Sevindirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'de balıkçılar, son yılların en bereketli av sezonunu yaşarken, mezgitin fiyatı 50 TL'ye gerileyerek vatandaşların ilgisini çekti. Hamsi ve istavrit bolluğunun ardından mezgitin bol vurmasıyla fiyatlarda büyük düşüş gözlemlendi.

Karadeniz'de son yılların en bereketli av sezonu yaşanıyor. Sezona palamut bolluğu ile başlayan balıkçılar palamudun ardından hamsi, istavrit bolluğu yaşarken bu bolluk bugünlerde yerini mezgite bıraktı. Trabzon Balık Hali'nde mezgitin kilosu 50 TL'ye kadar inerken, fiyatı gören vatandaşlar balıkçılar önünde yoğunluk oluşturdu.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, mezgitte son yollarda en bereketli sezonunu yaşadıklarını belirterek "Hamsi, istavrit bolluğunun ardından şimdi mezgitte bolluk yaşanıyor. Mezgit bugün 50 TL. Bu sezon ilk kez mezgit 50 TL'ye geriledi. Mezgit bugün bayağı bol çıktı kilosu 50 TL'ye düştü. İlk kez böyle bir sezon yaşıyoruz. Mezgit genelde Samsun, Giresun, Trabzon açıklarında avlanıyor. Fiyatı gören vatandaş mezgite yöneldi. Mezgit fiyat olarak hamsinin de altına düştü. Uzun yıllar bu sektördeyim son yılların en bereketli sezonunu fiyatta da en düşük dönemi yaşıyoruz diyebilirim" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Şahin, balık fiyatlarında en ucuz dönemini yaşadıklarını ifade ederek "Mezgit, istavrit bol geldi. Mezgitin kilosu büyüklüğüne göre 50-100 TL, istavritin kilosu 100 TL. Şu an en ucuz balık. En düşük balık fiyatları hamsi, mezgit, istavrit. Havalar böyle devam ederse bolluk sürer diye düşünüyorum" dedi.

Balıkçı esnaflarından Erkan Keleş de daha önce 150 TL'ye sattıkları mezgiti bugün 50 TL'den satışa sunduklarını kaydederek "Mezgit 50 TL, bugün fiyatlar bayağı düştü. Palamut bile geri döndü fiyatı 75 TL. Mezgit daha önceleri pahalıydı. Ancak bir haftadır bollaştı güzel iri mezgiti 50 TL'ye satıyoruz. Daha ence 100-150 TL'ye satıyorduk" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde şizofren var, çıkamıyorum
img

Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
img

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Şiddetli harekat başlatacağız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
Uzmanlar tarih verdi: Erbain geliyor
2024 yılının kelimesi 'kalabalık yalnızlık' seçildi
1 milyon kişinin oylarıyla seçildi! İşte Türkiye'de yılın kelimesi
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sivasspor, Wanda Nara ile yasak aşk yaşayan yıldızın kalemini kırdı
Yasak aşk yaşadığı Süper Lig yıldızının başını yaktı
Prof. Dr. Yumuşak: Avrupa ekonomisi ciddi anlamda zorlanacak
Uzman isim "ciddi" diyerek uyardı

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 23 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 23 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? 23 Aralık hangi burç? Oğlak burcunun özellikleri nelerdir? 23 Aralık burcu yükseleni nasıl öğrenilir? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İBB BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvurusu nasıl sorgulanır? MTV ZAM ORANLARI! 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu mu? 2025 Resmi Günler Takvimi: Resmi tatiller ne zaman, hangi gün? 2025 yılında resmi tatiller hangi gün gün? 2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri! ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.