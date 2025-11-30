Haberler

Karadeniz'de KAIROS Gemisindeki Yangın Söndürüldü

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz açıklarında Rusya'ya seyir halindeyken yangın çıkan 'KAIROS' isimli gemideki yangının kontrol altına alındığını ve geminin karaya çekilmesi için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'de saldırıya uğrayan "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerinin son durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğünü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Geminin karaya çekilmesi konusunda gemi şirketi ile görüşmeler devam etmektedir. VIRAT isimli gemi ile ilgili çeki operasyonu devam etmekte olup, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli Limanı'na yanaştırılması planlanmaktadır."

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
