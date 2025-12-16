Karadeniz'de hamsi bolluğu sürüyor, mezgit ise birkaç gündür görünmüyor

Bu yıl Karadeniz'de balık sezonu oldukça verimli geçiyor. Yaklaşık 3,5 aydır hamsi avının sürdüğü Karadeniz'de bolluk hala devam ediyor. Tezgahlarda kilosu 100 TL'den satılan hamsi, sezon boyunca vatandaşın en çok tercih ettiği balık olurken, yine tezgahlarda bol miktarda görülen mezgit ise son birkaç gündür ise görülmüyor.

Bu sezon hamsi gibi istavrit de yaklaşık 3,5 aydır tezgahlardaki yerini korurken, istavritin kilogram fiyatı 100 ile 125 TL arasında değişiyor. Hamsi ve istavrit fiyatlarının 100 TL seviyelerinde seyretmesi, diğer balık çeşitlerine olan talebi ise düşürüyor.

"Böyle bolluk görmedim"

Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş, yaklaşık 35 yıldır hamside böyle bolluk görmediğini kaydederek "Bu sene Karadeniz halkı çok verimli bir balık sezonu geçirdi. Yaklaşık 3,5 aydır hamsi geliyor ve hala gelmeye devam ediyor. Şu anda kilosu 100 TL. Yaklaşık 35 yıldır bu mesleği yapıyorum; bu seneki gibi bir hamsi bolluğu daha önce görmedim. Vatandaşın hamsiye doyduğunu söyleyebilirim. Hamsinin kilosu 15 gün önce 50 TL iken şu anda 100 TL. Buna rağmen bu sezon gerçekten büyük bir bolluk yaşandı. İstavrit de yaklaşık 3,5 aydır tezgahları süslüyor; onun kilosu ise 100-125 TL arasında değişiyor. Hamsi ve istavritin fiyatı 100 TL seviyelerinde olunca, diğer balık çeşitlerine olan talep ister istemez azaldı. Tahminimize göre hamsi avı yaklaşık 1 ay daha devam eder" dedi.

"Mezgit 3-4 gündür görülmedi"

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise hamsinin bol ancak mezgitin 3-4 gündür tezgahlarda görülmediğini belirterek "Hamsi sezonu 1 Eylül'de başladı ve aralıksız olarak şu ana kadar devam etti. Havaların soğumasıyla birlikte bir ara hamsinin kaybolacağı söylendi ancak bu gerçekleşmedi; hamsi hala çıkmaya devam ediyor. Bu sezon hem hamsi hem de istavrit bol ve kesintisiz şekilde avlandı. Yaklaşık 10-15 gün önce hamsinin kilosu 50 TL idi. Havaların soğuması ve miktarın bir miktar azalmasıyla birlikte fiyatı 100 TL'ye yükseldi. İstavritin kilosu ise 100-125 TL arasında. Bu aralar mezgit azaldı; son 3-4 gündür neredeyse hiç çıkmıyor. Sezon bitene kadar hamsinin devam edeceği görülüyor" diye konuştu. - TRABZON