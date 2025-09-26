Haberler

Karadeniz'de Hamsi Bereketi: Balıkçılar Bol Avla Dönüyor
Ordu'dan açılan balıkçılar, bu sezon hamsi avında yüzleri güldüren bir bollukla döndü. 1500 liradan satılan hamsinin tezgah fiyatı 70 ila 100 lira arasında değişiyor. Balıkçılar, havaların sıcak olmasına rağmen hamsinin bol olmasından memnun.

Karadeniz'e açılan Ordulu balıkçılar, kıyıya bol miktarda hamsiyle döndü.

1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek sezona başlayan Karadenizli balıkçıların ağları hamsiyle dolarken yaşanan bolluk hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Gece saatlerinde denize açılan balıkçılar sabahın erken saatlerinde limana bol miktarda hamsiyle döndü. Gırgır tekneleriyle avlanan hamsinin kasası, 1500 liradan satıldı.

Tezgahta kilogramı 70 ila 100 liradan satışa sunulan hamsi, vatandaşların en çok tercih ettiği balık türleri arasında yer alıyor.

Balıkçı Kerim Günaydın, AA muhabirine, sezonun istedikleri gibi başladığını, hamsi avcılığının yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

Bu sezon hamsi bolluğunun tahmin ettikleri gibi iyi geçtiğini dile getiren Günaydın, "Havalar sıcak olmasına rağmen hamsi bolluğu oldukça iyi. Deniz suyunun soğumaya başlamasıyla bu bolluğun daha artmasını bekliyoruz. Son iki günde 800 kasa hamsi avladık." dedi.

Günaydın, kasımda hamsinin daha da bol olmasını beklediklerini ifade etti.

Güngör Kara da Karadeniz'de bu sezon hamsi bereketi yaşandığını belirterek "Bu sezon beklediğimiz gibi hamsi çok bol. Geçen sezon hamsi yok denecek kadar azdı ama bu sezon Allah'a şükürler olsun, denizde bereket var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Ekonomi
