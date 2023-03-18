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Karadeniz'de avlanan yaklaşık 9 kiloluk kalkan balığı 5 bin liraya satıldı

Ekonomi Haberleri

Sinop kıyılarında dip avı yapan balıkçıların ağlarına 6,6 ile 8,8 kilogramlık dev kalkan balıkları takıldı. Yaklaşık 9 kilogram gelen dev kalkan balığı 5 bin TL'ye satıldı.

Karadeniz'in Sinop kıyılarında dip avıyla uğraşan balıkçılar, ağırlığı 6,6 ile 8,8 kilogram ile birkaç adet yaklaşık 2 kilogram gelen kalkan balığı yakaladı. Tezgahta kilo fiyatı 600 TL'ye satışa sunulan 8,8 kiloluk kalkan balığı 5 bin TL'ye, 6,6 kiloluk balık ise yaklaşık 4 bin TL'ye İstanbul'dan bir müşteriye satıldı.

Karadeniz'de avlanan yaklaşık 9 kiloluk kalkan balığı 5 bin liraya satıldı

"KİLOGRAMINI 600 TL'DEN VERDİK"

Fiyatların Ramazan ayında düşmesini beklediklerini söyleyen balıkçı Mert Kanal, "Bir tanesi 8 kilo 800 gram, bir tanesi 6 kilo 600 gram geliyor. Kilogramını 600 liradan verdik. 8 kilo 800 gram gelen 5 bin TL civarında satıldı. Bir balık 5 bin TL. Umarız fiyatları Ramazan ayında biraz düşer. Ramazan ayında restoranlar kapalı, iftar sofralarında da balık da tercih edilmiyor, onun için fiyatlar düşecektir" diye konuştu.

Karadeniz'de avlanan yaklaşık 9 kiloluk kalkan balığı 5 bin liraya satıldı

"BU SENE ÇOK İYİ GİDECEK"

Balıkçı Zeki Kanal ise kıyı balıkçılığı sezonunun güzel geçeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Bu sene çok iyi gidecek, durum öyle görünüyor. 3-4 senedir azdı ama bu sene görüldüğü gibi bol olacağa benziyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz Sinop Ekonomi Güncel Haberler

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