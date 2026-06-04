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"Toz bulutu" altında çeltik çiftçisinin zorlu mesaisi

'Toz bulutu' altında çeltik çiftçisinin zorlu mesaisi
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Bursa'nın Karacabey Ovası'nda çeltik ekimi için son günlere girilirken, traktörlerle tarla hazırlığı yapan üreticilerin oluşturduğu toz bulutları ilginç görüntüler oluşturuyor. TÜİK verilerine göre bu yıl çeltik üretiminde yüzde 7,7 artış bekleniyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Bursa'nın Karacabey Ovası'nda, yeni sezon çeltik ekiminde son günlere girilirken çeltik tavası hazırlığında ilginç görüntüler sahneleniyor.

Bölgedeki üreticiler, tarlalarını çeltik ekimine hazır hale getirebilmek adına hummalı bir çalışmayla yoğun mesai harcıyor.

Traktörlerin arkasından yükselen toz bulutu

Ekim süreci kapsamında ilk olarak traktörlerle çeltik tavalarının hazırlığı gerçekleştiriliyor. Bu hazırlıklar sırasında tarla içine suyun rahatça girip çıkabilmesini sağlamak amacıyla traktörlerle özel su kanalları açılıyor. Kanalların açılması esnasında toprağın işlenmesiyle birlikte traktörlerin arkasından yükselen yoğun toprak ve toz bulutları, ovada izlenmesi keyifli ve ilginç manzaralar ortaya çıkarıyor. Kanal açma işlemlerinin tamamlanmasının ardından tarlalara su salımı yapılıyor ve hemen peşinden çeltik tohumları toprakla buluşturuluyor.

Çeltik üretiminde yüzde 7,7 artış bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bu yıla ilişkin "Bitkisel Üretim 1. Tahmini" verilerine göre, ülke genelinde çeltik üretiminin geçen yıla kıyasla yüzde 7,7 oranında bir artış göstererek 1 milyon 74 bin tona ulaşması bekleniyor.

"Birkaç güne ekimler tamamlanır"

Karacabey Ovası'ndaki son durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Karacabey Ziraat Odası İkinci Başkanı Ramazan Düzen, çeltik ekiminde artık son günlere yaklaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Artık tarlalarda ekimle ilgili son hazırlıklar yapılıyor. Karacabey Ovası'nda 30 bin dekara yakın alanda çeltik üretimi yapılacak. Bu yıl ekimler biraz gecikti ve çiftçiler hızla toprağı hazırlayıp ekmek istiyor. Birkaç güne ekimler tamamlanır." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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