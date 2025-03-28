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Karacabey Biyogaz Tesisi 15 Yıllığına Kiraya Verilecek

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğündeki biyogaz tesisi, ilave kapasite artırımıyla 15 yıllığına kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğündeki biyogaz tesisi, ilave kapasite artırımıyla 15 yıllığına kiraya verilecek.

TİGEM'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TİGEM'e bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğündeki biyogaz tesisi (225 kilovat elektrik kapasiteli), ilave kapasite artırımıyla 15 yıllığına kiralanacak.

Konuya ilişkin ihale, 15 Nisan 14.30'da kapalı zarf teklif alma usulüyle TİGEM (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhalede yıllık tahmini kira bedeli KDV hariç 885 bin 385,76 lira ve ihale geçici teminatı 398 bin 423,6 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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