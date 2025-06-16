Karaca, Kristal Elma Ödülleri'nde 8 Ödül Kazandı

Karaca, Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Kristal Elma Ödülleri'nde gösterdiği performansla 8 farklı ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sofra, mutfak, küçük ev aletleri, ev tekstili ve dekorasyon alanlarındaki geniş ürün yelpazesiyle sektörde fark yaratan Karaca, Kristal Elma'dan ödüllerle döndü. Ödüller, İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte sahiplerini buldu.

"Sende Karaca Var mı?" kampanyası, radyo kategorisinde "Kristal Büyük Ödül" ve "Gümüş Ödül"ün sahibi olurken, aynı kampanya basın kategorisinde "Kristal Ödül"e layık görüldü. "Ünlülerle İndirim İtirafları" projesi ise çevrim içi film kategorisinde "Kristal Ödül" kazandı.

"Çeyiz Hazırlatan Sorular ve Doğum Saati" çalışmasıyla radyo kategorisinde "Gümüş Ödül", "Aynı Masadayız" projesi, entegre kategorisinde "Gümüş Ödül", "Jennifer ile Aynı Masadayız" projesi ise film kategorisinde "Bronz Ödül" aldı.