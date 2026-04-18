Karabük'te Mart ayında 444 araç trafiğe kayıt edildi

Karabük'te Mart ayında 444 araç trafiğe kayıt edildi
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Karabük'te trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Mart ayında 86 bin 706'ya ulaştı. Türkiye genelinde ise toplam 159 bin 931 araç kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'te 2026 yılı Şubat ayında 86 bin 262 olan kayıtlı araç sayısı Mart ayı itibariyle motorlu kara taşıtı sayısı 86 bin 706 oldu.

TÜİK'in 2026 yılı Mart ayına ilişkin açıkladığı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 159 bin 931 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Batı Karadeniz illerinden Karabük'te dönem sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 86 bin 706 olarak kayıtlara geçti. Komşu illerden Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 210 bin 982, Bartın'da ise 70 bin 206 oldu.

TÜİK verilerine göre Karabük'teki taşıtların 48 bin 850'sini otomobil, 10 bin 672'sini kamyonet, 3 bin 441'ini kamyon, 14 bin 262'sini motosiklet, bin 623'ünü minibüs, 605'ini otobüs, 6 bin 881'ini traktör ve 372'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
