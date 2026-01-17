Haberler

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 85 bin 632 oldu

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 85 bin 632 oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre, Aralık ayı itibariyle Karabük'te trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 85 bin 632 oldu. Türkiye genelinde ise toplam kayıtlı taşıt sayısı 33 milyon 612 bin 650'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te Aralık ayı itibariyle motorlu kara taşıt sayısı 85 bin 632 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde yıl içerisinde 2 milyon 368 bin 538 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, toplam kayıtlı taşıt sayısı 33 milyon 612 bin 650'ye ulaştı.

Batı Karadeniz illerinden Karabük'te bu dönem sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 85 bin 632 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre, Karabük'teki taşıtları 48 bin 243'ü otomobil, 10 bin 602'sini kamyonet, 3 bin 428'ini kamyon, 13 bin 932'sini motosiklet, bin 621'ini minibüs, 591'ini otobüs, 6 bin 846'sını traktör ve 364'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Komşu illerden Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 208 bin 264, Bartın'da ise 69 bin 291 oldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Suriye ordusu hedeflediği 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor

Suriye ordusu 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Beyaz Saray isimleri tek tek ilan etti! Hakan Fidan'a kritik görev
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir