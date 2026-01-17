Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 85 bin 632 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te Aralık ayı itibariyle motorlu kara taşıt sayısı 85 bin 632 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde yıl içerisinde 2 milyon 368 bin 538 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, toplam kayıtlı taşıt sayısı 33 milyon 612 bin 650'ye ulaştı.

Batı Karadeniz illerinden Karabük'te bu dönem sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 85 bin 632 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre, Karabük'teki taşıtları 48 bin 243'ü otomobil, 10 bin 602'sini kamyonet, 3 bin 428'ini kamyon, 13 bin 932'sini motosiklet, bin 621'ini minibüs, 591'ini otobüs, 6 bin 846'sını traktör ve 364'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Komşu illerden Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 208 bin 264, Bartın'da ise 69 bin 291 oldu. - KARABÜK