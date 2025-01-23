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Karabük'te Aralık Ayında 605 Konut Satıldı

Karabük'te Aralık Ayında 605 Konut Satıldı
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Karabük'te Aralık ayında 605 konut satıldı. İkinci el satışların 364 olduğunu ve 54 konutun ipotekli olarak satıldığını belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük'te Aralık ayında 605 konut satıldı.

Türkiye genelinde 2024 yılında 1 milyon 478 bin 25 konut satıldığının belirtildiği TÜİK'in verilerine göre, Karabük'te 364'ü ikinci el satış olmak üzere 605 konut satıldı.

54 konutun ipotekli satışı yapıldığı bildirildiği açıklamada, geçen yılın aynı ayında satılan konut sayısının 380 olduğu ifade edildi.

TÜİK'e göre Zonguldak'ta 1030, Bartın da ise 355 konutun satıldığı bilgisi aktarıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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