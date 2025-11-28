Kara Cuma kampanyasına Oktay Saral'dan sert tepki

Her yıl kasım ayının dördüncü cuma gününde dünya çapında yapılan, firmaların indirime gittiği Kara Cuma kampanyasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken bir eleştiri geldi. Saral, Kara Cuma'nın geleneklerimizle bağdaşmadığını, gerekli hukuki ve idari adımların atılması gerektiğini söyledi.

OKTAY SARAL'DAN "KARA CUMA" ELEŞTİRİSİ

Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Bir kısım mağazaların "Kara Cuma" adı altında, bu milletin asırlardır mübarek bildiği Cuma gününün kutsiyetini reklam malzemesi hâline getirmesi asla kabul edilemez.

"İDARİ VE HUKUKİ ADIMLAR DERHAL ATILMALIDIR"

Cumanın bereketine, maneviyatına dil uzatan, ticari kazanç uğruna değerlerimizi aşındıran bu anlayış; ne geleneklerimizle ne de toplumumuzun hassasiyetiyle bağdaşmaktadır. Buradan açıkça ifade ediyorum: Bu ucuz pazarlama taktikleriyle milletin maneviyatını hedef alanlara karşı gerekli idari ve hukuki adımlar derhâl atılmalıdır.

"CUMA, BU MİLLET İÇİN KARA DEĞİL, BEREKETİN GÜNÜDÜR"

Denetim mekanizmaları devreye girmeli, bu kavramı kasıtlı şekilde kullananlara yönelik gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır. Cuma, bu millet için kara değil; nurun, rahmetin, kardeşliğin ve bereketin günüdür. Kimsenin bunu gölgelemeye, kirletmeye hakkı yoktur.

Yetkilileri milletimizin hassasiyetine sahip çıkmaya; işletmeleri ise değerlerimizle dalga geçmeyi bırakarak kendilerine gelmeye davet ediyorum."

KARA CUMA NEDİR?

Kara Cuma, Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü'nü (Thanksgiving) takip eden ilk Cuma gününe verilen isimdir. Bu gün, geleneksel olarak Noel alışveriş sezonunun resmi başlangıcı kabul edilir ve perakendecilerin yılın en büyük indirimlerini, kampanyalarını ve özel fırsatlarını sunduğu büyük bir alışveriş etkinliğidir.

ABD'de ortaya çıkmasına rağmen, günümüzde Türkiye dahil olmak üzere dünya çapında birçok ülkede benimsenmiş ve büyük indirimlerle anılan küresel bir fenomene dönüşmüştür. İsminin kökeni, mağazaların yıl boyunca zarar (kırmızı) gösteren finansal kayıtlarının, bu rekor satış gününde kâra (siyah) dönmesiyle ilişkilendirilmiştir, bu da onu yılın en önemli ticari günü yapmaktadır.