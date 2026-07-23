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Coğrafi işaretli Kapıdağ mor soğanında hasat tamamlandı

Coğrafi işaretli Kapıdağ mor soğanında hasat tamamlandı
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Balıkesir'de coğrafi işaretli mor soğan hasadı tamamlandı. Erken dikim nedeniyle cücük oluşumu artınca üretim geçen yıla göre 300 ton azalarak 700 tona düştü. Kalite ve lezzet korunurken kilogramı 50 liradan satılıyor.

Balıkesir'de Kapıdağ Yarımadası'nda coğrafi işaretli mor soğanında hasat sona ererken bu yıl yaklaşık 700 ton üretim gerçekleşti. Geçen yıl bin ton olan üretim miktarı, erken dikime bağlı olarak soğanlarda "cücük" oluşumunun artması nedeniyle düştü. Üreticiler, verimdeki düşüşe rağmen ürünün kalite ve lezzetini koruduğunu belirtti.

Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nın coğrafi işaretli ürünü mor soğanda hasat tamamlandı. Ana üretim merkezi Ballıpınar (Kocaburgaz) olmak üzere Kestanelik, Şahinburgaz, Ormanlı, Turanköy, Doğanlar ve İlhanlar mahallelerinde yetiştirilen mor soğan, kendine özgü aromasıyla sofralardaki yerini koruyor.

Geçen yıl yaklaşık bin ton olan üretim, bu yıl 700 ton seviyesinde gerçekleşti. Üretimde yaşanan düşüşün, erken dikim nedeniyle soğanlarda "cücük" olarak adlandırılan sürgün oluşumunun artmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Verimdeki azalmaya rağmen, bu yıl hasat edilen mor soğanın kalite ve lezzet açısından beklentileri karşıladığı ifade ediliyor. Bölgenin toprak ve iklim özelliklerinin ürüne kendine özgü aroma kazandırdığı belirtilirken, mor soğan özellikle balık sofralarının tercih edilen ürünleri arasında yer almayı sürdürüyor.

Kilogram başına 50 lira taban alım fiyatı uygulanan Kapıdağ mor soğanı S.S. Ballıpınar Kadın Üreticiler Kooperatifi ve Bereketli Eller Kadın Kooperatifi aracılığıyla Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tüketicilere ulaştırılmaya devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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