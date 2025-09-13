Kanada'ya Su Ürünleri İhracatındaki Teknik Engeller Kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı, Kanada Gıda Denetim Kurumu'yla (CFIA) yürütülen girişimler neticesinde, su ürünlerinin Kanada'ya ihracatındaki teknik engellerin giderildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tarım ve gıda ürünleri ihracatında karşılaşılan pazara giriş engellerinin sistematik biçimde ele alınması, ülke ve ürün bazında önceliklendirilmesi ve çözüm üretme kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen 'Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması (GATE) Projesinin', 2025 Yılı İhracat Eylem Planı kapsamında kararlılıkla uygulandığı belirtildi. Proje kapsamında Kanada'nın su ürünleri alanında öncelikli ülkeler arasında belirlendiği ve levrek ve çipura ihracatında yaşanan kısıtlamaların ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Kanada Gıda Denetim Kurumu (CFIA) tarafından 1 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan bildirimle, Türkiye menşeli ve perakende ile gıda hizmeti amacıyla sevk edilen bazı su ürünlerinin Kanada'ya girişinin yasaklı statüye alındığı anımsatıldı. Bu kapsamda cansız ve içi boşaltılmamış levrek (sea bass) ile çipura (gilthead bream) başta olmak üzere birçok su ürünü ihracatının fiilen durma noktasına geldiği ifade edildi.

"Su ürünlerinin Kanada'ya ihracatında öngörülen teknik engeller giderildi"

Söz konusu kısıtlamaların kaldırılması amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordineli bir şekilde, CFIA nezdinde yoğun girişimlerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu su ürünlerinin Kanada'ya ihracatında öngörülen teknik engeller giderilmiş ve 8 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yasaklı statü kaldırılarak, anılan ürünlerin Kanada'ya yeniden ithalatına resmi olarak izin verilmiştir. Önümüzdeki dönemde de başta Filipinler ve Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere hedef pazarlara yönelik diplomatik ve teknik girişimler, GATE Projesi çerçevesinde kararlılıkla sürdürülecektir. Filipinler Genel Ticaret Heyeti programı vesilesiyle, ülkemiz menşeli kanatlı eti ile yaş meyve ve sebze ürünlerine karşı uygulanan teknik engellerin kaldırılması hedeflenmektedir."

"Çin Halk Cumhuriyeti'yle ihracatta bitki ve hayvan sağlığı önlemlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik müzakereler ilerletilecek"

Ayrıca, Ekim ayında Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile ilgili ihracatçıların katılımıyla Çin Halk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirilmesi planlandığı da bildirilen açıklamada, başta tavuk eti, kiraz, narenciye ve su ürünleri olmak üzere çeşitli ürünlerde karşılaşılan bitki ve hayvan sağlığı önlemlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik müzakerelerin ilerletilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sürdürülebilir ihracat vizyonu doğrultusunda ihracatçıların uluslararası pazarlara kesintisiz ve güvenli erişimini temin etmeye devam edileceği belirtilerek, gıda ve tarım ürünleri ihracatında teknik engellerin kaldırılması, üreticilerin ve ihracatçıların rekabet gücünün korunması ve küresel pazarlarda güçlü bir Türkiye markasının inşası için çalışmaların kararlılıkla süreceği vurgulandı. - ANKARA