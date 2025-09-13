Kanada'ya Su Ürünleri İhracatında Kısıtlamalar Kaldırıldı

TİCARET Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen 'Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması (GATE)' Projesi kapsamında, Kanada'ya su ürünleri ihracatında uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tarım ve gıda ürünleri ihracatında karşılaşılan pazara giriş engellerinin sistematik biçimde ele alınması, ülke ve ürün bazında önceliklendirilmesi ve çözüm üretme kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması (GATE) Projesi, 2025 Yılı İhracat Eylem Planı kapsamında kararlılıkla uygulanmaktadır. Bu kapsamda Kanada, özellikle su ürünleri alanında öncelikli ülkeler arasında belirlenmiş; levrek ve çipura ihracatında yaşanan kısıtlamalar, proje gündeminde ele alınmıştır. Kanada Gıda Denetim Kurumu (CFIA) tarafından 1 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan bildirim ile ülkemiz menşeli ve perakende ile gıda hizmeti amacıyla sevk edilen bazı su ürünlerinin Kanada'ya girişi yasaklı statüye alınmış; özellikle cansız ve içi boşaltılmamış levrek (sea bass) ile çipura (gilthead bream) başta olmak üzere birçok su ürünümüzün ihracatı fiilen durma noktasına gelmiştir. Söz konusu kısıtlamanın kaldırılması amacıyla, bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koordineli bir şekilde CFIA nezdinde yürütülen yoğun girişimler neticesinde, söz konusu ürünlerin Kanada'ya ihracatında öngörülen teknik engeller giderilmiş ve 8 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yasaklı statü kaldırılarak, anılan ürünlerin Kanada'ya yeniden ithalatına resmi olarak izin verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

'TEKNİK ENGELLERİN KALDIRILMASI HEDEFLENMEKTEDİR'

Önümüzdeki dönemde de başta Filipinler ve Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere, hedef pazarlara yönelik diplomatik ve teknik girişimlerin sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda düzenlenecek Filipinler Genel Ticaret Heyeti programı vesilesiyle, ülkemiz menşeli kanatlı eti ile yaş meyve ve sebze ürünlerine karşı uygulanan teknik engellerin kaldırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, 2025 yılı Ekim ayında Çin'e gerçekleştirilmesi planlanan ve bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile ilgili ihracatçılarımızın katılımıyla düzenlenecek ziyarette; başta tavuk eti, kiraz, narenciye ve su ürünleri olmak üzere çeşitli ürünlerde karşılaşılan bitki ve hayvan sağlığı önlemlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik müzakerelerin ilerletilmesi öngörülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, sürdürülebilir ihracat vizyonu doğrultusunda ihracatçılarımızın uluslararası pazarlara kesintisiz ve güvenli erişimini temin etmeye devam ediyoruz. Gıda ve tarım ürünleri ihracatında teknik engellerin kaldırılması, üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın rekabet gücünün korunması ve küresel pazarlarda güçlü bir Türkiye markasının inşası için çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir" denildi.