Kanada Başbakanı Carney, ülkenin savunma sanayi stratejisini açıkladı

Güncelleme:
Başbakan Mark Carney, Kanada'nın savunma sektörüne yönelik 10 yıl içerisinde toplamda 470 milyar Kanada doları yatırımla stratejisini duyurdu. Savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve ekonomik fayda yaratılması vurgulandı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, savunma sektörüne yapılacak yatırımları içeren savunma sanayi stratejisini açıkladı.

Kanada Başbakanı Carney, düzenlenen basın toplantısında ülkenin yeni savunma sanayi stratejisini açıkladı.

Ülkesinin mevcut savunma sektöründen yararlanmanın önemini vurgulayan Carney, gelecek 10 yıl içinde Kanada'nın savunma alımlarına doğrudan 180 milyar Kanada doları, savunma ve güvenlikle ilgili altyapıya ise 290 milyar Kanada doları yatırım yapacağını ve 125 milyar Kanada dolarının üzerinde ek ekonomik fayda yaratacağını söyledi.

Carney, savunma sektörünün halihazırda 80 binden fazla kişiyi istihdam ettiğini belirterek, güvenliğin güçlendirilmesi ve egemenliğin korunması için söz konusu yatırımın getirisinin en üst düzeye çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Bunun yalnızca orduyu genişletmek anlamına gelmediğine işaret eden Carney, "Bu aynı zamanda, sanayimizin gücü, ekonomimizin dayanıklılığı ve en ihtiyacımız olduğu anda bağımsız hareket edebilme kapasitemiz anlamına geliyor." dedi.

