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Kamuda çift maaş dönemi son buluyor

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Kamu görevlilerinin çift maaş dönemi sona eriyor. Birden fazla görevi olan kamu çalışanları, artık sadece tek bir yerden maaş alabilecek. Huzur hakkı, ücret ve ikramiye adı altında başka ödeme yapılmayacak.

Kamu görevlilerinin çift maaş almasını engelleyen düzenleme, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. Çalışanların sadece bir yerden maaş almalarını ve bunun üst sınırlarının belirlenmesini öngören yasal düzenleme ise 2025 yılında devreye girecek.

KAPSAM NEDİR?

Özel veya kamu ayrımı olmaksızın, her statüdeki kurum ve kuruluşlarda görev alanlar için düzenleme geçerli olacak. Yönetim, denetim, tasfiye, danışma kurulları, komisyon, heyet ve komite gibi organlarda görev alanlara, sadece bir görev için ücret ödenecek. Kurum içi ve dışı ayrımı yapılmadan, birden fazla görev için ödeme yapılmayacak.

NE KADAR MAAŞ ALACAKLAR?

Görevlerden dolayı huzur hakkı, ücret veya ikramiye adı altında yapılacak ödemelerin aylık net tutarı, 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu elde edilen miktarı geçemeyecek. Bu tutar, bugünkü hesaplamaya göre yaklaşık 98 bin liraya karşılık geliyor.

FAZLA MAAŞA NE OLACAK?

Birden fazla görev üstlenen personele ödenmesi gereken tutar üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak, asli görevli bulundukları kurumun belirttiği bir emanet hesabına yatırılacak. Üst sınırı aşan veya ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları ise genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir olarak kaydedilecek.

Kamuda çift maaş dönemi son buluyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSerdar null:

yükünü tutan tuttu zaten bakanlar millet vekilleri falan da dahilmi

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Haber YorumlarıAdem Örnek:

He he yerseniz bizde inandık

Yorum Beğen37
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Önce eşitlik. En az memur maaşı 45.000 lira , asgari ücret 22.000 lira. İşçinin çalışma şartları düşünüldüğünde verilecek olan ücret çok düşük. Aile kurmasın , barınmasın vs bir tas çorbaya muhtaç olsun ... isteniyor

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Haber YorumlarıMelih İnce:

2002-2024 arasında özellikle 2016-2024 arasında hızlı zenginleşenler de araştırılsın. Yap(a)nazsınız çünkü herkes farkında!

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Haber YorumlarıÜveys Uyanık:

bunlar hem mileti hem devleti tehlikeye attılar yokluktan herşey doğar

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

İnanan var mı?

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

içki içenlerin cenaze namazına kafayı takanların haram kul millet yetim hakkı yiyenler hakkında hiç bu konuda konuşanını görmedim peygamberimizin, hz Ömerin hayatını adaletini örnek alsalar kul millet hakkı yemez hakkı olmayanı almazlardı

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Haber YorumlarıLutfi Turan:

Yalannn yalannnn

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Haber YorumlarıMesut123:

ALLAH ALLAH demeyin da... Kim kontrol edicek

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Haber YorumlarıMurat Erzine:

Hadi inşallah söylem guzelde uygulama nasıl olacak, Türkiye nin tek sorunu pahaliligin,enflasyonun tek nedeni işte bu fazla teme içme doyumsuzluklari kula hoş geldi düzelme var biraz

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Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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