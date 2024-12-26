Kamuda çift maaş dönemi son buluyor

Kamu görevlilerinin çift maaş almasını engelleyen düzenleme, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. Çalışanların sadece bir yerden maaş almalarını ve bunun üst sınırlarının belirlenmesini öngören yasal düzenleme ise 2025 yılında devreye girecek.

KAPSAM NEDİR?

Özel veya kamu ayrımı olmaksızın, her statüdeki kurum ve kuruluşlarda görev alanlar için düzenleme geçerli olacak. Yönetim, denetim, tasfiye, danışma kurulları, komisyon, heyet ve komite gibi organlarda görev alanlara, sadece bir görev için ücret ödenecek. Kurum içi ve dışı ayrımı yapılmadan, birden fazla görev için ödeme yapılmayacak.

NE KADAR MAAŞ ALACAKLAR?

Görevlerden dolayı huzur hakkı, ücret veya ikramiye adı altında yapılacak ödemelerin aylık net tutarı, 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu elde edilen miktarı geçemeyecek. Bu tutar, bugünkü hesaplamaya göre yaklaşık 98 bin liraya karşılık geliyor.

FAZLA MAAŞA NE OLACAK?

Birden fazla görev üstlenen personele ödenmesi gereken tutar üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak, asli görevli bulundukları kurumun belirttiği bir emanet hesabına yatırılacak. Üst sınırı aşan veya ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları ise genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir olarak kaydedilecek.