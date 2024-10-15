Kamu kuruluşlarının elindeki bazı araçlar satışa çıkarılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu tasarruflarına ilişkin konuştu. Bu kapsamda hazırlıkların yürütüldüğünü yakında bununla ilgili ilanların başlayacağını söyledi. Şimşek, bu hamlenin devletin mali yükünü hafifleteceği ve ekonomiye katkı sağlayacağını kaydetti.

"KAMUDA ARAÇ SATIŞI BAŞLAYACAK"

NTV canlı yayınında konuşan Şimşek, enflasyonun hedeflenen çerçevede yavaşlamaya devam ettiğini kaydetti. Kamu tasarruflarında ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Şimşek, bu konuda kamunun elindeki araçlardan bazılarının satışa çıkarılacağını dile getirdi. Şimşek, "Kiralık araçları yüzde 15 azalttık. Yakında Özelleştirme İdaresi araç satışına başlayacak. Kamu harcamalarında sapma yüzde 1'in altında olacak. Daha önce öyle bir şey yoktu. Hiçbir bakanlık kendisine tahsil edilen harcamanın üstüne çıkamayacak. Bin civarı araç özelleştirmeye devredilmişti. Zaruri araç kiralamaları dışında izin vermiyoruz" dedi.