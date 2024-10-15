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Kamu kuruluşlarının elindeki bazı araçlar satışa çıkarılacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu tasarruflarına ilişkin konuştu. Kamuda kiralanan araç sayısının düştüğünü, kullanılan araçların satışı için çalışmalar başlatıldığını söyledi. Bu kapsamda, devletin kullanmış olduğu araçların, belirlenen bir plan dahilinde yakında Özelleştirme İdaresi'nin araç satışına başlayacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu tasarruflarına ilişkin konuştu. Bu kapsamda hazırlıkların yürütüldüğünü yakında bununla ilgili ilanların başlayacağını söyledi. Şimşek, bu hamlenin devletin mali yükünü hafifleteceği ve ekonomiye katkı sağlayacağını kaydetti.

"KAMUDA ARAÇ SATIŞI BAŞLAYACAK"

NTV canlı yayınında konuşan Şimşek, enflasyonun hedeflenen çerçevede yavaşlamaya devam ettiğini kaydetti. Kamu tasarruflarında ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Şimşek, bu konuda kamunun elindeki araçlardan bazılarının satışa çıkarılacağını dile getirdi. Şimşek, "Kiralık araçları yüzde 15 azalttık. Yakında Özelleştirme İdaresi araç satışına başlayacak. Kamu harcamalarında sapma yüzde 1'in altında olacak. Daha önce öyle bir şey yoktu. Hiçbir bakanlık kendisine tahsil edilen harcamanın üstüne çıkamayacak. Bin civarı araç özelleştirmeye devredilmişti. Zaruri araç kiralamaları dışında izin vermiyoruz" dedi.

Kamu kuruluşlarının elindeki bazı araçlar satışa çıkarılacak
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

Mehmet Şimşek Otomobil Ekonomi Finans Kamu

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Yorumlar (16)

oguz:

yeni modellere yer acmak için eskileri elden cıkarıyorlar demek

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16
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Birşey demedimki:

Şahin, doğan, kartal , Megan , Toros. Bunları satıp yerine yeni ve lüks seri WW , BMW, Audi alacaklar. Olay bu..

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CAN Işık:

demek ki eski diler 2025 alacaklar

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1
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Temel Temel:

kamu kurumları eften püften gerekçe gösterip araçta alıyor araçta kiralıyor. inceleyen denetleyen olmadığı için tatil günlerinde dahi özel araçları gibi kullanıyorlar. her kurum aynı kime ne anlatıyorsunuz. her gün gözümüzün önünde.üst düzey makam araçları hariç hepside 17.30 dan sonra iş yerinde kalmalı . ancak tam tersi herkes bibip gidiyor

39
0
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ich:

Önce siz kamuda ithal araç kullanımını yasaklayın öyle göstermelik Togg kullanmakla olmuyor bu işler.Ayrica hep aynı grubun ithal ettiği araçlar kullanılıyor bu da ayrı bir konu

26
0
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Yasar Unal:

Göz boyama tamamen. Mesela "çerez parası" dediği araçlardan kaç tanesini satacak? Sattığı araçların yerine daha yeni ve pahalı olan kaç tane araç alacak?

21
0
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Akıl:

Satışa çıkarıyorlar da, kimler alacak?

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0
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sade vatandaş:

yerli ve milli seviciler makam araçları hep firenk icadı olmuş şahsen ben hiç toggu görmedim ha inkar etmiyeyim seçim zamanı ortada bir iki tur attılar sonra ortalıktan kayboldu ya binmiyorsanız verin bize biz binelim eleştirsekte göğsümüzü gere gere utanmadan o yerli ve milli aracımızla gurur duyarak dolaşırız

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can erdemir:

En son 2015 yılında ciddi bir alım olmuştu. Şimdi 10. yılını doldurdu ve daha çok müdür istihdam ediliyor. Araçların yenilenmesi gerekebilir.

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veteran voyna:

5.900.000 memur sayısı var yaklaşık 1 yıllık 120 milyar dolar gideri oluyor.bir yıllık ihracatimiz 244 milyar dolar yani bir yıl boyunca yaptığımız ihracat memur maaşlarını ödemek için.Kamuya alınan araç malzeme israf değil illahaki satılır az bir zararla karşılığı geri gelir ama alınan her memur iligimizi sömürüyor.acilen memur sayısı 2.5 milyona düşürülmesi lazim .belediyelerdeki çalışanların yarıya düşürülmesi lazim.hic bir bütçe hiç bir ekonomist bu bütçeyi duzeltemez

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