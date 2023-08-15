Kamu Müteahhitleri Maliyet Artışlarından Şikayetçi

Türkiye Kamu Müteahhitleri Platformu Başkan Yardımcısı Mehmet Salih General, son zamanlarda artan inşaat maliyetlerinin özellikle kamu ile çalışan müteahhitleri zora soktuğunu ve 13 bin müteahhidin ticaret yapamaz duruma geldiğini belirterek, "Maliyet artışlarından dolayı işlerimizi bitiremedik. Demir 7 lirayken 18 lira, beton 800 lirayken bin 800 lira oldu. Bu fiyat artışlarından dolayı işlerimizi yapamaz hale geldik. Yaşanan ekonomik krizde hükümetimiz herkese el uzattı ama kamu müteahhitleri unutuldu" dedi.

Kamu Müteahhitleri Platformu Başkan Yardımcısı General, artan maliyetler nedeniyle sektörde yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaptı. General, şunları söyledi:

"13 BİNDEN FAZLA MÜTEAHHİT MAĞDUR, YASAKLANMIŞ, TİCARET YAPAMAZ HALDE"

"2021 yılı Merkez Bankası döviz öngörüsü 9,10 iken 18 ile bitti bu durum inşaat sektöründe çok büyük artışlara sebep oldu. Biz kamu müteahhitleri olarak sözleşmemiz gereği sözleşme miktarıyla işlerimizi bitirmemiz gerekiyor. Maliyet artışlarından dolayı işlerimizi bitiremedik. Demir 7 lirayken 18 lira, beton 800 lirayken bin 800 lira oldu. Bu fiyat artışlarından dolayı işlerimizi yapamaz hale geldik. Bu durumla ilgili devlet iki kere yasa çıkardı birincisi 4734 nolu Kamu İhale Kanunu'na ek 5 diye bir madde koydu ve fiyat farkı verdi. Bu yetersiz oldu daha sonra ek 6 diye madde ekledi ve tekrar fiyat farkı verdi ancak bu da yetersiz ve adaletsizlik ortaya çıktı burada da. Yüzde 15 oranında olanlara tasfiye hakkı verildi ancak bu durum anayasanın eşitlik ilkesine aykırı, yüzde 16 yapanın suçu ne? Neden onlara tasviye hakkı verilmedi? Bu konuda 13 binden fazla müteahhit arkadaşımız mağdur, yasaklanmış, ticaret yapamaz duruma geldi."

"HÜKÜMETİMİZ HERKESE EL UZATTI AMA KAMU MÜTEAHHİTLERİ UNUTULDU"

Doların hızlı artışının inşaat maliyetlerini büyük oranda arttırdığını kaydeden General, mevcut süreçte 6 Şubat depremleri nedeni ile nitelikli personelin deprem bölgesinde olduğunu belirterek kalifiye eleman olmamasından dolayı işlerin bitirilemediğini söyledi. General, şöyle konuştu:

"Kamu müteahhitleri olarak taleplerimiz şunlardır; teminatları yanan arkadaşlarımız için sicil affı istiyoruz, işlerini devam ettirmek isteyen arkadaşlarımızın için fiyat farkı istiyoruz, 6 Şubat depremleri ülkemizde çok büyük yıkımlara neden oldu bu yıkımdan dolayı devletimiz çok büyük bir seferberlik başlattı. Şu anda tüm inşaat işi yapan kalifiyeli elemanlar bölgede çalışıyor. Dolayısıyla burada kalifiyeli eleman bulamıyoruz kalifiyeli eleman bulamadığımız için işlerimizi süresinde bitiremiyoruz bundan dolayı da ceza alıyoruz bu durumun olmaması için ek süre uzatımı istiyoruz. Devletimiz ekonomik sıkıntılardan dolayı ekonomik daralmaya gitti acil olmayan kamu yatırımları ertelendi. Bu kapsamda da bazı kamu müteahhidi arkadaşlarımızın yüzde 15-20 seviyelerinde olan yeni başladığı işler var. Bunlar da işlerini yapmakta zorlanıyorlar bunlar içinde tasfiye istiyoruz. Bu konuda hükümet yetkililerimizden yardım istiyoruz. Yaşanan ekonomik krizde hükümetimiz herkese el uzattı ama kamu müteahhitleri unutuldu."