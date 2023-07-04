Kamu Çalışanları En Düşük Maaş İçin Taleplerini Dile Getirdi

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, memur maaşlarına ilişkin "İktidar; kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon farkı gözeterek memurlara 22 bin liralık en düşük maaş zammı yapmak istemektedir ancak ekonomik gelişmeler, enflasyon rakamları, döviz kurları, mal ve hizmetlerdeki artış, ev ve kiralardaki yükseliş ve yoksulluk sınırı dikkate alındığında kamu çalışanları büyük zorluk içerisindedir. Seçimin ertesi günüyle başlayan zam yağmuru, sonrasında döviz kurlarında ani yükseliş ve en sonunda da Türk lirasında hızlı değer kaybı yaşanmıştır. Kamu emekçilerinin maaş zamları TÜİK'in inandırıcılıktan uzak enflasyon verileri değil, gerçek enflasyon ve geçim şartları dikkate alınarak en düşük memur maaşı 32 bin TL olmalıdır diyoruz" açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, bugün memur maaşlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

"ÜLKE EKONOMİSİ ADETA ÇIKMAZ SOKAĞA GİRMİŞ DURUMDADIR"

"Ülke ekonomisi adeta çıkmaz sokağa girmiş durumdadır. Ülke tarihinin en ağır ekonomik kriz koşullarını yaşamaktadır. Ülkenin gerçek gündemi olan 'zamlar, hayat pahalılığı, açlık, işsizlikle' ilgili gerçekçi adımlar atılmamaktadır. Emekçiler; ekonomik krizin ağır koşullarının etkisiyle çaresizdir. Yurttaşlar; yüksek kiralar, ödenmeyen faturalar, kredi kartı borçları, tüketici ve konut kredileri altında ezilmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltileceği vaadi bilinmektedir. Memur ve emeklinin yeni maaşları, haziran ayı verilerinin de açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecektir. Ancak Erdoğan'ın açıklamalarının üzerinde aylar geçmiştir. O günden bugüne memur maaşlarında yaşanan erimenin ve alım gücündeki düşüş daha da artmıştır. İktidar; kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon farkı gözeterek memurlara 22 bin liralık en düşük maaş zammı yapmak istemektedir ancak ekonomik gelişmeler, enflasyon rakamları, döviz kurları, mal ve hizmetlerdeki artış, ev ve kiralardaki yükseliş ve yoksulluk sınırı dikkate alındığında kamu çalışanları büyük zorluk içerisindedir.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN TL OLMALIDIR"

Seçimin ertesi günüyle başlayan zam yağmuru, sonrasında döviz kurlarında ani yükseliş ve en sonunda da Türk lirasında hızlı değer kaybı yaşanmıştır. Kamu emekçilerinin maaş zamları TÜİK'in inandırıcılıktan uzak enflasyon verileri değil, gerçek enflasyon ve geçim şartları dikkate alınarak en düşük memur maaşı 32 bin TL olmalıdır diyoruz. Konfederasyonumuzun AR-GE birimi tarafından yapılan Haziran ayı araştırmasında 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 32 bin liraya, açlık sınırı ise 12 bin liraya dayanmıştır. ENAG'in verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında yüzde 8,54 arttı. E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı ise yüzde 108,58 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki yılbaşından itibaren artış oranı ise yüzde 50,53 oldu. Hayat pahalılığı, gelir dağılımı ve yolsuzluk giderek artmaktadır. Memur maaşı, yoksulluk sınırının altında kalmamalı devlette çalışan emekçiler derin yoksulluğun pençesinde nefes aldıracak maaş en az 32 bin TL'dir. Ülkedeki ekonomik krizi, açlığı, yoksulluğu ve enflasyonu yok sayan AKP iktidarına sesleniyoruz; Günlük çözümlerle yurttaşları kısa süreliğine rahatlatmaya çalışmak yerine; yurttaşları açlığa, sefalete mahküm eden enflasyon oranlarından ve zamlardan vazgeçilmelidir."