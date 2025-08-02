Kamu bütçesi korundu, 110 milyon lira tasarruf sağlandı: 41 yeni araç, köylere hizmeti hızlandıracak

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, kamu bütçesi korunarak İl Özel İdaresi filosuna 41 yeni aracın kazandırıldığını açıkladı. 110 milyon lira tasarruf sağlanan alımla, köylere hızlı ve kaliteli hizmet ulaştırmak amacıyla araç filosu güçlendirildi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, İl Özel İdaresi filosuna 41 yeni aracın kamu kaynağı kullanılmadan kazandırıldığını belirtti. Vali Makas, güncel piyasa değeri 199 milyon TL olan araçların yüzde 55'inin hibe yoluyla olmak üzere toplam 89 milyon TL'ye mal edildiğini söyledi. Makas, hizmetlerin eksiksiz şekilde yürütülmesi için araç filosunun genişletildiğini ifade etti.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla köylere kaliteli ve hızlı hizmet ulaştırmakta kararlı olduklarını vurgulayan Vali Makas, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'önce insan' şiarıyla şekillenen hizmet anlayışı doğrultusunda, merkez ve ilçelere bağlı tüm köylerimize eksiksiz hizmet ulaştırmak amacıyla bu araçları filomuza kazandırdık. Güçlü araç filomuzla vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltecek projeleri kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Vali Makas, yeni araç filosunda ikişer adet ekskavatör, kamyon, çekici, dorse, kanal kazıcı, mini yükleyici, mini ekskavatör; 8 arazi aracı, 11 binek hizmet aracı ile birer adet greyder, silindir, asfalt kombine, vidanjör, minibüs ve açık kasalı kamyonetin olduğunu kaydetti. - KIRIKKALE