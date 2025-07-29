Kamil Koç ve Flix Global Büyümeye Devam Ediyor

KARAYOLU yolcu taşıma markası Kamil Koç'un global iş ortağı Flix, faaliyet ağını beşinci kıtaya taşıdı. Kamil Koç, yurt içinde Diyarbakır, Iğdır ve Adıyaman gibi illerle seyahat ağını genişletirken; Flix ise Avustralya pazarına giriş yaptığını duyurdu.

Büyüme stratejileri doğrultusunda Kamil Koç, 2025 yılı içerisinde Diyarbakır, Iğdır, Adıyaman ve Varna seferlerini başlatarak seyahat ağına yeni duraklar ekledi. Flix ise Avrupa ve Kuzey Amerika'daki on yıllık tecrübesinin ardından Hindistan ve Latin Amerika ile küresel ölçekte sürdürülebilir büyümenin simgesi haline geldiği yolculuğuna, bu kez Avustralya ile devam etti.

'FLİX İLE BİRLİKTE TÜRKİYE'DE BÜYÜME, DÜNYADA LİDERLİK HEDEFİYLE İLERLİYORUZ'

Kamil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, Flix ile birlikte hem Türkiye'de hem de global ölçekte büyümeye devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'nin her köşesine kaliteli, konforlu ve güvenilir seyahat hizmeti sunma hedefiyle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kamil Koç olarak yurt içinde yeni yatırım ve iş birlikleriyle büyümemizi sürdürürken, global iş ortağımız Flix de dünya genelindeki güçlü büyümesini kararlılıkla sürdürüyor. Bu vizyonun bir uzantısı olarak Flix'in beşinci kıtaya, yani Avustralya'ya açılması bizler için de gurur verici bir gelişme. Bu adım, aynı zamanda bizleri de büyüme yolculuğumuzda yeni fırsatlar için motive ediyor. Kamil Koç olarak Türkiye'de 76 ilde, yurtdışında ise Romanya ve Bulgaristan'da 5 farklı noktada, Flix olarak ise 5 kıtada 40'tan fazla ülkede toplamda 8.000'den fazla noktada yolcularımıza hizmet veriyoruz. Seyahat sektörünün iki öncü markası olarak Türkiye'de büyüme, dünyada liderlik hedefiyle yol almaya devam ediyoruz."

Kepek, "Ayrıca, Kamil Koç ve Flix iş birliği, yalnızca Türkiye'deki faaliyetlerle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda ortak değerlere dayanan yatırımlarla da örnek teşkil ediyor. Hem Türkiye'de hem de dünyada daha kaliteli, daha dijital ve sürdürülebilir bir seyahat altyapısı inşa etmek amacıyla attığımız her adım, bu güçlü ortaklığın vizyonunu daha da pekiştiriyor. Kamil Koç ve Flix'in oluşturduğu bu sinerjinin yalnızca bugünü değil, geleceğin mobilite ekosistemini de şekillendirecek büyük fırsatlar sunduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

FLİX, AVUSTRALYA'DAKİ FAALİYETLERİNİ 40 ÜLKEDE UYGULADIĞI İŞ MODELİYLE YÜRÜTECEK

Flix, Avustralya'daki faaliyetlerini de 40 ülkede uyguladığı, varlık gerektirmeyen iş modeliyle yürütecek. Teknolojik altyapısını, yerel otobüs operatörleriyle kurduğu iş birlikleriyle birleştiren Flix, yolculara yüksek kaliteli, güvenli ve tamamen dijital bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor.