Kâmil Koç, Dünya Şoförler Günü'nü Ankara'da kaptanlarıyla kutladı

Kamil Koç, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü kaptanlarıyla birlikte Ankara'da özel bir etkinlikle kutladı. Otobüs şoförlerinin emek ve özverilerini onurlandırmak amacıyla gerçekleştirilen buluşmada, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen yaklaşık 50 kaptana, güne özel hediyeler ve teşekkür sertifikaları verildi.

Türkiye'nin önde gelen seyahat firmalarından Kamil Koç, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nde emektar kaptanlarını unutmadı. Firma, bu özel günü Ankara'da düzenlediği özel etkinlikle kutladı.

'Dünya Şoförler Günü'nde emektar kaptanlarını unutmadı

Kamil Koç çatısı altında görev yapan kaptanlar arasından Türkiye'nin farklı bölgelerinden temsili olarak seçilen yaklaşık 50 otobüs şoförünün katıldığı buluşmada, firma üst yönetimi de hazır bulundu. Etkinliğe aralarında Kamil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, Kamil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, İnsan Kaynakları & İdari İşler Grup Müdürü Canalp Büyükuysal, Filo Yönetimi ve Raporlama Grup Müdürü Tayfun Akgün başta olmak üzere yönetim kadrosundan birçok isim katıldı. Yönetim ekibi, kaptanlarla sohbet ederek onların sahadaki tecrübelerini ve görüşlerini dinledi. Buluşmada, ayrıca otobüs şoförlerine günün anlamına özel hediyeler ve teşekkür sertifikaları verildi.

"Kaptanlarımız, saha operasyonlarımızın bel kemiğidir"

Kamil Koç Filo Yönetimi ve Raporlama Grup Müdürü Tayfun Akgün, Dünya Şoförler Günü vesilesiyle tüm kaptanlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Şirket olarak, yönetimden sahaya, kaptanlarımızdan host ve hosteslerimize kadar çok büyük bir aileyiz. Bugün de bu ailenin en önemli üyelerinden biri olan kaptanlarımızla Dünya Şoförler Günü vesilesiyle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Şirketimizin saha operasyonlarının bel kemiğini oluşturan kaptanlarımız, sunduğumuz yüksek hizmet kalitesinin ardındaki en önemli kahramanlardır. Onların gayreti ve özverisi sayesinde bugün ülkemizin dört bir yanında ve sınırlarımızın ötesinde binlerce yol arkadaşımıza güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunuyoruz.

100'üncü yılımız için geri sayıma başladığımız bu önemli süreçte, tüm çalışanlarımızın desteğiyle hem Türkiye'de hem yurt dışında büyümeye devam edeceğiz. Global iş ortağımız Flix'ten aldığımız vizyon ile yeni yılda da hedeflerimize daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. Uygun otobüs bilet fiyatlarıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yolcularımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu özel gün vesilesiyle başta yolu şirketimiz ile kesişmiş tüm kaptanlarımız olmak üzere sektöre katkı sunan tüm şoförlerin 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü kutluyor, iyi yolculuklar diliyorum." - ANKARA