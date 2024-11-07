Kalkınma Ajansları 570 Milyon Euro Hibe Desteği Sağladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, 2006'da faaliyete başlayan kalkınma ajanslarının kurulduğu günden bu yana yurt dışından 570 milyon avronun üzerinde hibe desteği sağladığını belirtti.

Şimşek, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Gaziantep'te AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünyada hissedilen iklim değişikliğiyle mücadele için yeşil ve dijital dönüşümü sağlamak adına uluslararası kaynakları bölgeye kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Şimşek, yeni destek mekanizmalarını öncelik haline getirdiklerini söyledi.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı yoğun şekilde devam ettiriyoruz. Yakın zamanda Dünya Bankası ile Türkiye'nin yeşil dönüşüm konusunda daha dirençli olmasını sağlamak üzere yeni bir uygulamayı hayata geçireceğiz. Yaklaşık 400 milyon dolar kredi sağladığımız sosyal kapsayıcı yeşil dönüşüm projesiyle sektörlerimizin bu etkilerini asgariye indirmeyi ve daha dirençli hale getirmeye yönelik destekler sağlayacağız. Özellikle bölgelerde yeşil dönüşümün en fazla etkileneceği sektörlerde ortak kullanım tesisleri ve altyapıları oluşturmayı düşünüyoruz."

Sektörlerin tamamının istifade edebileceği ekosistem desteklerini sunmayı planladıklarını anlatan Şimşek, çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Girişimcilerin destek alması için ajansların çalıştığını dile getiren Şimşek, şöyle devam etti:

"Uluslararası finansmanı ajanslarımız eliyle şehirlerimize kazandırıyoruz. Bugüne kadar 570 milyon avronun üzerinde tamamı hibe olan desteği kazandırdık. Uygulaması devam eden projelerle, yeni aldığımız kredi imkanlarıyla da çok büyük bir bütçeyi şehirlerimize kazandırmış olacağız."

"Desteklerimiz ilden ile farklılık gösteriyor"

Şimşek, birçok alanda destek verdiklerini ve bunların her il için ayrı olduğunu kaydetti.

İllerde verilen desteklerin önemine işaret eden Şimşek, şunları söyledi:

"Biz yerelin özelliklerini önceleyen destek mekanizmaları uyguluyoruz. Desteklerimiz ilden ile farklılık gösteriyor. Yani Gaziantep'in yüksek potansiyeli olan alanlarda destekler veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da müjdesini verdiği Yerel Kalkınma Hamlesi, aslında bu desteklerden bir tanesi olacak. Gaziantep'in yeni teknoloji geliştirebileceği alanların tekstil, gıda ve makine olduğunu tespit ettik. Cari açığı kapatmaya katkı sağlayacak alanlarda destekleme amacımız var."