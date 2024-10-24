Kahramanmaraş Tekstil İhracatında Önemli Artış

Türkiye'nin tekstil sektöründe öncü kentleri arasında yer alan Kahramanmaraş'tan 9 ayda 501 milyon 516 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetin ardından zarar gören tesislerini yeniden ayağa kaldıran iş insanları ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

AA muhabirinin Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) verilerinden derlediği bilgilere göre, yaklaşık 100 tekstil ihracatçısı firmanın yer aldığı kent, geçen yılın 9 ayında 446 milyon 858 bin dolar olan tekstil ihracatını bu yıl yüzde 12,2 artırarak 501 milyon 516 bin dolara çıkardı.

Kentin 2022 yılının ilk 9 ayındaki ihracatı 681 milyon 356 bin, yıllık ihracatı ise 868 milyon 855 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın 2 binden fazla firmaya ev sahipliği yapan büyük bir şehir olduğunu belirterek, kentte özellikle tekstil ve ham maddeleri sektörünün önemine işaret etti.

Tekstil ve ham maddeleri sektöründe 2022 yılında ihracat rekoru kırdıklarını hatırlatan Gümüşer, 6 Şubat 2023'teki depremlerden kaynaklı olarak ihracatın gerilediğini söyledi.

Sektör deprem sonrası toparlanma sürecinde

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen sektörün yavaş yavaş toparlanmaya başladığını anlatan Gümüşer, "2024 yılının ilk 9 ayı itibarıyla bir nebze olsun toparladık. 2023 yılına göre, 2024'te tekstil ve ham maddelerinde yüzde 12 ihracatımızı artırarak 501 milyon dolar ihracat kaydettik. Hala depremin yaralarını sarmakta olan şehrimiz için bu güzel başarı. Ağırlıklı olarak ihracatımızı İtalya'ya yaptık. Onun haricinde de Çekya'ya ihracatımız oldukça yükseldi. Aynı zamanda Pakistan'a ihracatımız oldukça yükselmiş durumda." diye konuştu.

"Çok yoğun istihdam problemi var"

Geçen yıla göre hem birim fiyatların hem de karlılık oranlarının düştüğünü, karlılıkların düşmesinin önemli sebeplerinden birisinin ise işçilik maliyeti olduğunu belirten Gümüşer, şunları kaydetti:

"Avrupa ve Amerika bölgesindeki resesyonlar (durgunluk) ve Türkiye içerisinde uygulanan yüksek faiz politikaları sebebiyle birçok işletme kapasitelerini düşünmek zorunda kaldı. Ne yazık ki şu an geldiğimiz noktada Kahramanmaraş'ta iplik tesisleri yüzde 40 kapasite kullanım oranıyla çalışıyor. Aynı zamanda ciddi anlamda verimlilik düşüşleriyle karşı karşıyayız, bunun en önemli sebeplerinden birisi çok yoğun istihdam problemi var. Fabrikalar istihdam ettikleri mavi yakalı personeli işe alıyorlar, bu istihdam çok kısa bir süre devam ediyor, sadece bir-iki ay çalışıyor sonra işi bırakıp gidiyorlar ve bunlar büyük bir verimlilik kaybına sebebiyet veriyor."

"Durmayacağız, çalışacağız"

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı da yaklaşık 3 hafta önce ihracatla ilgili kentte kendi şirketi dahil 10 firmanın altın ile ödüllendirildiğini söyledi.

Bu durumun kent için gurur verici olduğunu ifade eden Narlı, "Bu sadece bizim başarımız değil, bizimle beraber çalışan iş arkadaşlarımızın da başarısı. Depremden hemen 15 gün sonra bizim o iş arkadaşlarımız bizimle beraber büyük bir aksiyon aldı ve fabrikalarımızı hızlıca ayağa kaldırdılar. Bu sadece sanayicinin başarısı değil onlarla beraber yaptığımız güzel çalışmaların eseridir. Onun için biz durmayacağız çalışacağız, başaracağız bunu bir daha başaracağız." değerlendirmesini yaptı.