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Andırın'da Buğday Hasadı İmece Usulüyle Yapılıyor

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, engebeli arazilerde biçerdöverlerin ulaşamadığı buğdaylar, mahalle sakinlerinin yardımlaşmasıyla orak ve tırpanla hasat ediliyor. Çiftçiler, geleneksel yöntemlerle süren bu imece usulünü her yıl uyguluyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde engebeli arazilerdeki buğdayların hasadı imece usulüyle gerçekleştiriliyor.

Eğimli yapısı nedeniyle biçerdöverlerin ulaşamadığı yerlerdeki buğdaylar mahalle sakinlerinin yardımlaşmasıyla hasat ediliyor.

İmece usulüyle orak ve tırpanla biçilen ekinler, traktör römorkuna yüklenerek patoz makinelerinin bulunduğu harmana taşınıyor.

Halbur Yaylası mevkisindeki arazisine buğday eken çiftçilerden Ahmet Evleksiz, AA muhabirine, ürününü mahalle sakinleriyle yardımlaşma içerisinde hasat ettiğini söyledi.

Yayla sakinlerinden Mehmet Türkmenoğlu da arazi yapısının makineli tarıma elverişli olmaması nedeniyle her yıl imece usulüyle ve geleneksel yöntemlerle hasat yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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