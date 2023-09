Kahramanmaraş'ta genç girişimci kendi markasını oluşturdu ve istihdam sağlıyor

Kahramanmaraş'ta genç girişimci 3-4 kova yoğurtla başladı, şimdi kendi markasını oluşturdu

Genç girişimci kurduğu tesisle 8 kişiye istihdam sağlıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta genç girişimci, ailesinin desteği ile hem kendi markasını oluşturdu hem de 8 kişiye istihdam sağlıyor.

Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesi'nde yaşayan Rukiye Kök (30), kurduğu işletmede yoğurt, süt, tereyağı, kaymak ve peynir gibi ürünler yaparak geniş bir pazar alanı oluşturmak istiyor. Annesinin tek keçisi ile bu işe girdiklerini söyleyen Kök, "Şimdi ise hem işletmelerimizi kurduk, hem de markalarımızı oluşturduk" dedi.

Ailesinin bu konuda kendisine finansman olduğunu söyleyen Kök, "Ben Türkoğlu'nun Yeşilyöre köyünde kalıyorum. ve Yeşilyöre'de böyle bir işletmeye başlamak istedik. Ne eksik diye düşündüğümüzde yoğurt üzerine bir işletmenin eksik olduğunu düşündük. Genç bir girişimci olarak böyle bir şey yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Burada yoğurt, süt, tereyağı, kaymak ve peynir gibi ürünleri işliyoruz ve bunun pazarlamasını yapıyoruz. Bir aile şirketi de diyebiliriz aslında. Ailem bana bu konuda finansman oldu. Bana hiçbir zaman destek olmamazlık yapmadılar. Böyle bir şey yapmak isteyip de yapamayanlara da bir ilham kaynağımız olsun istiyorum" diye konuştu.

Kök," Annemin tek keçisi vardı. Bu işi hep büyütmek istiyordu. Aileye bir katkıda bulunmak istiyordu. Benim en büyük ilham kaynağım annem diyebilirim. 3-4 kova ile başladık ve şu an kendi markamızı oluşturduk. Her gün 2 buçuk ton süt işliyoruz. Yeşilyöre yoğurt olarak yolumuza devam ediyoruz. ve bir aile tesisi oluşturduk. Hem markamız hem biz şu an her yere servis yapıyoruz. Bundan sonraki hedefim büyük bir pazar alanı oluşturmak, adımızı daha fazla yerlere duyurmak. Büyük bir iş yeri açmak ve burayı genişletmek istiyorum. Buraya herkese bekliyoruz. Buraya gelin bir yayık ayranımızı için, yoğurdumuzun tadına bakın bizler de sizleri burada misafir edelim" dedi.