Kahramanmaraş'ta Boşalan Arazilere İkinci Ürün Ekimi

Kahramanmaraş'ta sarımsak hasadından sonra boşalan arazilere ikinci ürünler ekildi. Tarım işçilerinin arazilerde yoğun mesaisi başladı.

Bereketli topraklara sahip Kahramanmaraş'ın Pazarcık, Narlı, Elbistan ve Türkoğlu ilçelerinde buğday ve sarımsak hasadından sonra boş kalan arazilerde çapalama işlemleri başladı.

Tarım alanlarının boş kalmaması için sıcak havada gün boyu çalışan tarım işçileri arazilere ikinci ürün olarak 100 bin dekar salatalık, 50 bin dekar pamuk, 200 bin dekar mısır ekimi yapacak. Böylelikle çiftçiler, bölgede nakliye başta olmak üzere hal, işçi istihdamı gibi alanları da canlandırıyor.

Deprem bölgesinin kalkınması açısından ikinci ürünle daha fazla gelir elde edecek olan çiftçiler, bu sayede yeni sezona da rahat hazırlanmayı planlıyor.

Çiftçi Abdülkadir Bozokul, "Bulunduğumuz yerde daha önce sarımsak vardı ve hasadını yapıp tekrar yerine salatalık ektik. İşçilerimize boşluk olmasın, ekonomimize katkı olsun diye tarlamıza ürünü ektik. Deprem bölgesi ve sıkıntılarımızı atlatmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ