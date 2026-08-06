Haberler

Ardahan'da 2026 İlk Bal Hasadı Yapıldı

Ardahan'da 2026 İlk Bal Hasadı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Coğrafi işaret tescilli Ardahan çiçek balının 2026 sezonunun ilk hasadı, Vali Ömer Hilmi Yamlı'nın katılımıyla Kafkas Arısı Üretim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Vali, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Coğrafi işaret tescilli Ardahan çiçek balının 2026 yılı üretim sezonunun ilk bal hasadı gerçekleştirildi.

Türkiye'de coğrafi işaret tesciline sahip ürünler arasında yer alan Ardahan çiçek balı, zengin bitki örtüsü, yüksek rakımlı meraları ve Kafkas arı ırkıyla üretilmesi sayesinde kentin önemli ekonomik değerleri arasında bulunuyor.

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünün Halil Efendi Mahallesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen hasat programına katılan Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, kovanlardan sezonun ilk balının alınmasına eşlik etti.

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Yamlı, üretim süreci hakkında merkezin müdürü Sinan Aydın'dan bilgi aldı.

2026 yılı bal hasat sezonunun başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yamlı, "Ardahan'ın sahip olduğu Kafkas arı ırkı ve coğrafi işaret tescilli çiçek balı ilin önemli değerlerinden biri. Bunun öneminin farkındayız. Üreticilere bereketli ve verimli bir hasat sezonu temenni ediyorum." dedi.

Hasat programına İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Akıllı ile Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu da katıldı.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta video çekerken sivil polise yakalandılar: Karım benim

Sivil polisler "Sapık" sanıp yardıma koştu, gerçek çok başka çıktı
CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Sevgilisiyle bel altı mesajları ortaya çıkan başkan partiden atılıyor
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Bir annenin en acı günü! 39 yaşındaki evladını cansız halde buldu

Oğlunun odasına giren anne, evladının cansız bedeniyle karşılaştı
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde! Tazminatına eklenecek

Çalışanlara müjde! Tazminata eklenecek