Ardahan'da 2026 İlk Bal Hasadı Yapıldı

Coğrafi işaret tescilli Ardahan çiçek balının 2026 yılı üretim sezonunun ilk bal hasadı gerçekleştirildi.

Türkiye'de coğrafi işaret tesciline sahip ürünler arasında yer alan Ardahan çiçek balı, zengin bitki örtüsü, yüksek rakımlı meraları ve Kafkas arı ırkıyla üretilmesi sayesinde kentin önemli ekonomik değerleri arasında bulunuyor.

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünün Halil Efendi Mahallesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen hasat programına katılan Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, kovanlardan sezonun ilk balının alınmasına eşlik etti.

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Yamlı, üretim süreci hakkında merkezin müdürü Sinan Aydın'dan bilgi aldı.

2026 yılı bal hasat sezonunun başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yamlı, "Ardahan'ın sahip olduğu Kafkas arı ırkı ve coğrafi işaret tescilli çiçek balı ilin önemli değerlerinden biri. Bunun öneminin farkındayız. Üreticilere bereketli ve verimli bir hasat sezonu temenni ediyorum." dedi.

Hasat programına İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Akıllı ile Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu da katıldı.

Kaynak: AA