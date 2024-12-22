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Kadooğlu Yağ, İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde Ödüllendirildi

Kadooğlu Yağ, İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde Ödüllendirildi
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Kadooğlu Yağ, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren şirketleri arasında yer alarak, GAİB tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından ödüllendirildi.

Bitkisel yağ sektörünün uluslararası pazarlardaki en büyük temsilcileri arasında yer alan Kadooğlu Yağ, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren şirketleri kapsamında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından ödüllendirildi.

Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve bünyesindeki global yağ markalarıyla dikkat çeken Kadooğlu Yağ, gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan firmaları arasında yer alırken Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde ödüllendirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla GAİB hizmet binasında düzenlenen törende Kadooğlu Yağ adına İhracatın Yıldızları Ödülünü yönetim Kurulu Üyesi Azime Kadooğlu Akbulut'a Ticaret Bakanı Ömer Bolat, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ile Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz takdim etti.

İhracatın Yıldızları ödül töreninde, 2023 yılında en fazla ihracat yapan GAİB üyesi 100 firmaya ödül verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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