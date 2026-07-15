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İhracatçılar Birliği Başkanı Kadooğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İhracatçılar Birliği Başkanı Kadooğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihracatçılara yönelik destek paketleri ve finansmana erişimi kolaylaştıran kararları için yazılı teşekkür mesajı yayımladı. Kadooğlu, devlet desteğinin küresel rekabette en büyük güç olduğunu vurgulayarak, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle yeni rekorlar hedeflediklerini belirtti.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve ihracat dünyasını doğrudan ilgilendiren son kararlar ile destek paketlerine ilişkin yazılı bir teşekkür mesajı yayımladı.

Kadooğlu, devletin her zaman ve her şartta üretenin ve ihraç edenin yanında durmasının küresel rekabette kendilerine muazzam bir güç kattığını vurguladı.

"Devletimizin desteği en büyük itici gücümüz"

Açıklamasında, küresel pazarlardaki zorluklara rağmen Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme stratejisinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Celal Kadooğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi modelimizin meyvelerini her geçen gün daha net görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın en son açıkladığı, ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak destekler ve sektörümüzün önünü açacak stratejik adımlar, bizler için adeta yeni bir can suyu olmuştur. Zorlu küresel şartlarda dahi bizlerin sesine kulak veren, sorunlarımıza hızlı çözümler üreten devletimizin varlığı, küresel pazarlardaki en büyük güvencemizdir" dedi.

"Ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz"

Güneydoğu Anadolu bölgesinin tarım ve gıda ihracatında lider konumunu korumasında devlet desteklerinin payının çok büyük olduğunu ifade eden Kadooğlu, "Güneydoğu'nun bereketli topraklarından çıkan değerleri dünya sofralarıyla buluşturan ihracatçılar olarak, bizlere sunulan bu güvenin ve desteklerin karşılığını yeni rekorlarla ödemeye kararlıyız. Cumhurbaşkanımıza, ihracat ailemize ve özellikle bölge sanayicimize sağladığı kesintisiz vizyon ve destekler için şahsım ve yönetim kurulum adına şükranlarımı sunuyorum. Bizler, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için durmaksızın üretmeye, istihdam oluşturmaya ve bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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