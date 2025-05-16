Kadın Üreticilere Balya Desteği

Kadın Üreticilere Balya Desteği
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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, koyunculuk projelerinde destek sağlanan kadın üreticilere ücretsiz balya dağıttı. Milas'ta düzenlenen etkinlikte, 1300'den fazla balya, kadın çiftçilere ulaştırıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen koyunculuk projeleri kapsamında destek sağlanan kadın üreticilere, balya desteği de verilmeye başlandı. Milas ilçesinde düzenlenen balya dağıtım etkinliğinde, kadın çiftçilere ücretsiz balya dağıtımı gerçekleştirildi.

Etkinlikte, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne tahsisli yaklaşık 100 dönümlük arazinin ücretsiz kullanımıyla elde edilen balyaların yüzde 30'luk bölümü, üreticilere destek amacıyla ücretsiz olarak dağıtıldı. Balyalar, bir çiftçi tarafından üretilen 20 kg'lık fiğ-arpa-yulaf karışımından oluşuyor ve Bin 300'ü aşkın balya, koyunculuk projelerine katılan kadın üreticilere ulaştırıldı.

"Kadın üreticilerin yanındayız"

Balya dağıtım etkinliğine Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar da katıldı. Kaymakam Böke konuşmasında, "Kadın üreticilerin dostu bir ilçe olmaktan mutluluk duyuyoruz. Üreten kadınların yanında olmak bizleri gururlandırıyor" dedi.

İl Müdürü Seyfettin Baydar ise yaptığı açıklamada, Müdürlüğe tahsisli 100 dekarlık alanın değerlendirilmesiyle elde edilen ürünlerin yeniden üreticilere destek olarak döndüğünü belirtti. Baydar, Muğla ilinin küçükbaş hayvan yetiştiriciliği açısından uygun bir yapıya sahip olduğunu ve bakanlığın da koyun yetiştiriciliğine büyük önem verdiğini vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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