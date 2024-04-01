Manisa Valisi Enver Ünlü, kadın istihdamını artırmak için iş birliği protokolü imzaladı

Manisa Valisi Enver Ünlü, kadın istihdamını arttırmak amacıyla özel bir firma ile Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen İş Birliği Protokolü İmza Törenine katıldı.

Lansmanı 9 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından İstanbul'da yapılan Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı Kadınları, Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Projesi (KİPAP) ile ilgili Manisa'da Teleset Firması ile Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolü imza törenine Vali Enver Ünlü, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan, Teleset Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çam, Manisa OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran, Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Buket İnce katıldı.

Kadın istihdamının artırılmasının önemini vurgulayan Vali Ünlü, "Memleketimizin kurtuluşunda ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda Türk kadını çok büyük paya sahiptir. Tarihimize baktığımızda, Anadolu kadınının sosyal ve ekonomik hayatın merkezinde olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Hafsa Sultan, Gördesli Makbule, Nene Hatun, Sabiha Gökçen, Safiye Ali gibi güçlü Türk Kadınları her dönem harika işler başararak medeniyetimize iz bırakmışlardır. Güçlü kadın; güçlü aile ve güçlü toplum demektir. Bu sebeple de kadının ekonomik, kültürel ve sosyal hayattaki yeri ve konumu güçlendirilmelidir. Bu amaç doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın Eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde başlatılan İş Pozitif Kadın İstihdam Programı kapsamında Manisa'da kadınlar için çalışmalara başladık ve çok şükür olumlu sonuçlar alıyoruz. 2024 yılının ilk çeyreğini bitirmek üzere olduğumuz şu günlerde 3 bin 106'sı kadın olmak üzere 8 bin 209 kişi İŞ-KUR Müdürlüğümüz aracılığıyla işe yerleştirilmiştir. Bu da ilimizi özel sektör işe yerleştirme sıralamasında Türkiye genelinde 4. sıraya yükseltmiştir" dedi.

"İlimizde kayıtlı toplam 108 bin 584 iş gücünün 51 bin 2'si kadın"

Manisa'da kayıtlı toplam 108 bin 584 iş gücünün 51 bin 2'sinin kadın olduğunu belirten Vali Ünlü, "Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi de kadınlara yeni iş imkanları sağlamak, iş gücüne kazandırılan kadınların oranını arttırmaktır. Teleset Mobilya ve İŞ-KUR Müdürlüğümüz arasında imzalanacak olan protokol ilimizin vizyonuna büyük katkı sağlayacaktır. İmzalayacak olduğumuz İş Pozitif Protokolünün ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, özellikle kadın istihdamına sağladıkları destek dolayısı ile Teleset Mobilya yönetimine, İŞ-KUR İl Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yarınlarımızın daha güçlü olması için bu güzel ve anlamlı iş birliklerinin devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan, Teleset Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çam imzalanan iş birliği protokolünün hayırlı olmasını temenni etti.

2024 yılı içerisinde Manisa İŞKUR aracılığı ile 21 bin 446 kişiyle bireysel görüşme yapıldığı bu kişilerden 8 bin 785'inin kadın olduğu, 2024 yılı içerisinde başlatılan 27 Aktif İşgücü Programına 60 katılımcının iştirak etmekte olduğu ve 24'ünün kadın katılımcı olduğu bilgisi de verildi.

İş birliği protokolü imza töreni sonrası Teleset firmasında çalışan personelle birlikte iftar yapıp sohbet eden Vali Enver Ünlü, daha sonra firmanın üretim birimlerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. - MANİSA