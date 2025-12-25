TİM Başkanı Gültepe, TİM WINGS Kadın İhracatçı Zirvesi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, kadınların üretim ve ihracat süreçlerine katılımını artırmaları gerektiğini belirterek, "Daha fazla kadınımızı, daha güçlü şekilde işin içine katmamız gerekiyor. İşte bu bilinçle TİM WINGS Projesi'ni hayata geçirdik." dedi.

TİM WINGS Kadın İhracatçı Zirvesi, iş dünyasında sektörlerine yön veren ve alanlarında rol model olan kadınların katılımıyla TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Gültepe, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin en güçlü lokomotifinin üretim ve ihracat olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük gücünün insan kaynağı olduğuna dikkati çeken Gültepe, "Bu gücün yarısını kadınlarımız oluşturuyor. Ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için mutlaka üretmek zorundayız. Üretimde bugün iyi bir noktadayız. Bulunduğumuz coğrafyanın, en önemli üretim üslerinden biriyiz." diye konuştu.

Gültepe, Türkiye'nin üretimde ve ihracatta potansiyelinin çok daha büyük olduğuna dikkati çekerek, bu bilinçle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına Türkiye'yi ihracatta dünyanın ilk 10 ülkesi arasına taşıma vizyonuyla başladıklarını anlattı.

Bu vizyon için başta insan gücü olmak üzere tüm kaynakları maksimum düzeyde harekete geçirmeleri gerektiğini vurgulayan Gültepe, "Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın aklını, fikrini, vizyonunu, zekasını ve girişimcilik ruhunu üretim ve ihracatın merkezine koymak zorundayız." diye konuştu.

Gültepe, Kurtuluş Savaşı'nda ve Cumhuriyet'e giden yolda kadınların üstlendiği role değinerek, "Dün cephede vatanı savunan kadınlar, bugün üretimde, ihracatta, girişimcilikte ve liderlikte Türkiye'nin geleceğini inşa ediyor." dedi.

"Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri'ni hayata geçirdik"

TİM Başkanı Gültepe, kadınların aktif rol aldıkları üretim ve ihracat süreçlerine katılımlarını artırmaları gerektiğini belirterek, "Daha fazla kadınımızı, daha güçlü şekilde işin içine katmamız gerekiyor. İşte bu bilinçle TİM WINGS Projesi'ni hayata geçirdik." şeklinde konuştu.

Projeyi 4 temel sütun üzerine inşa ettiklerini dile getiren Gültepe, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Projeyle birlikte kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı, devlet desteklerinden daha avantajlı yararlanmalarını sağlamayı, kurumsallaşma ve standardizasyon süreçlerini teşvik etmeyi ve en önemlisi tecrübe paylaşımıyla güçlü bir kadın ihracatçı ağını oluşturmayı hedefliyoruz. Bu vizyonla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile çok kıymetli bir işbirliğine imza attık. Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri'ni hayata geçirdik."

Gültepe, bu kriterle işletmelerin yönetiminin ve mülkiyetinin kadın girişimcilerde olduğunu belgeleyen şeffaf ve güçlü standart oluşturduklarını kaydederek, "Bugün itibarıyla 39 firmamız, bu belgeyi aktif olarak kullanıyor. 80'i aşkın firmamız ise belgeyi almaya hak kazanmış durumda." diye konuştu.

Bu belgeye sahip firmaların Ticaret Bakanlığının Yurt Dışı Pazar Araştırması desteklerinde ilave avantajlardan yararlandığını dile getiren Gültepe, Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) işbirliğiyle sağlanan özel finansman ve teminat imkanlarına erişilebildiğini anlattı.

Zirve kapsamında paneller düzenlenecek

Mustafa Gültepe, zirve kapsamında gerçekleştirilecek ilk panelde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Üyesi Elif Haykır Hobikoğlu'nun yanı sıra iş insanları Demet Sabancı Çetindoğan, Leyla Alaton, Hülya Gedik ve Sevda Kayhan Yılmaz'ın deneyimlerini paylaşacağını söyledi.

İkinci panelde yol haritasını konuşacaklarını dile getiren Gültepe, Ticaret Bakanlığı, İGE, Türk Eximbank, ve TSE yetkililerinin ihracatçılara ve kadınlara sunulan destek ve teşviklerin nasıl alınabileceğine ilişkin detayları paylaşacağını sözlerine ekledi.