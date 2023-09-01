Kadın Girişimciliği İnisiyatifi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Kadın Girişimciliği İnisiyatifi, kadın girişimci adaylarına eğitim ve mentorluk gibi imkanlar sunmayı hedefleyerek ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu da katıldı.

Kadınların girişimcilikte ve ekonomik alanda sahip oldukları potansiyeli açığa çıkararak, kadın girişimci adaylarına eğitim, mentorluk gibi imkanlar sunmayı amaçlayan "Kadın Girişimciliği İnisiyatifi"nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu'nun da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, sivil toplum kuruluşları ile derneklerde çalışan kadınlar katıldı.

Çoştu, AA muhabirine, inisiyatife ve yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin teknoloji girişimciliği ekosisteminde büyük bir ivme kazandığını belirten Çoştu, son yıllarda kurulan teknoloji ekosistemlerinin de buna katkı sağladığını söyledi.

Çoştu, "Bu büyümeyi hızlandırmak, desteklemek için Türkiye'deki bütün değerlerimizi mobilize ediyor olmamız lazım. En önemli değerlerimizden bir tanesi de insan kaynağımız. Toplumdaki bütün kesimleri katılımcı bir şekilde teknoloji girişimciliği ekosistemine yönlendirebiliyor olmamız lazım. Başta gençlerimiz geliyor elbette. Gençlerimizin mümkün olduğu kadar daha fazla girişimcilik ekosisteminde yer alıyor olmalarını sağlamamız, onlara imkanlar sunuyor olmamız lazım." dedi.

"Kamu politikalarında yönlendirici ve etkin rol alacak"

Çoştu, girişimcilik ekosistemini besleme noktasında kadın girişimlerin sayısını artırmanın kendileri için önemli olduğuna dikkati çekerek, Türkiye nüfusunun yarısının kadınlardan oluştuğunu hatırlattı. Ekonomide ve girişimcilik ekosisteminde kadınların oranının az olduğuna işaret eden Çoştu, kadınların bu alanlarda daha fazla yer almasının Türkiye'ye zenginlik katacağını dile getirdi.

Çoştu, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak bu hedef doğrultusunda yeni bir girişim, bir inisiyatif başlattık. Bizim yakın zamanda ilan ettiğimiz, yayımladığımız Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejimizin önemli başlıklarından bir tanesi bu. Hedefimiz Türkiye'de kadınların daha fazla girişimcilik ekosisteminde yer alarak bizim girişimcilik ekosistemimizin renkliliğini, çeşitliliğini artırmak. İlk toplantısını gerçekleştirdik. Ekosistemdeki farklı alanda, farklı rollerde, farklı görevlerde yer alan kadın girişimcilerini, kadın girişimci sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerini ağırladık. Çok verimli bir toplantı oldu. İlk toplantıda ekosistemin genel sorunlarını, kadınların nasıl daha fazla bu ekosistemde yer alabileceğine dair konuları istişare ettik. Yol haritamızı şekillendirmeye çalıştık. Kadın girişimciliği inisiyatifi, kamu politikalarında, faaliyetlerinde, uygulamalarında, ekosistemdeki faaliyetlerde mümkün olduğu kadar yönlendirici ve etkin bir rol alıyor olacak diye düşünüyoruz."

"Heyecan verici bir proje"

Fark Labs Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında kadın girişimciliği ve ekosistemini geliştirmek üzere "Kadın Girişimciliği İnisiyatifi"ni başlattıklarını söyledi.

Toplantıda, Türkiye'nin girişimcilik, yatırımcılık ekosisteminde çalışan kadın temsilcileriyle bir araya geldiklerini ifade eden Serter, "Orta, uzun ve kısa vadede neler yapabiliriz, bu konuda nasıl bir araya geleceğiz, Türkiye'nin teknoloji hamlesi hedeflerine nasıl katkıda bulunabilir diye birtakım aksiyonlar belirledik." diye konuştu.

T3 Vakfı Startup Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar da "Kadın Girişimciliği İnisiyatifi"nin heyecan verici bir proje olduğunu belirterek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür etti.

TEKNOFEST ile Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne nitelikli insan gücüne katkı sağlamak amacıyla yola çıktıklarını vurgulayan Bayraktar, her geçen yılda Türkiye'deki gençlerin bu konuya isteğinin artığını gördüklerini sözlerine ekledi.