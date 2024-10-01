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Kadın Girişimciliği Destekleyen Projeler Orta Karadeniz'de Hayata Geçiyor

Kadın Girişimciliği Destekleyen Projeler Orta Karadeniz'de Hayata Geçiyor
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, kadın istihdamını artırmak ve girişimciliği desteklemek için projeler geliştirmeye devam ediyor. BizimOra Kadın Girişimi, safran üretimi ile dijital pazarlama alanında büyümeyi hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), kuruluşundan bugüne kadar kadın istihdamının artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla birçok projeye destek sağladı.

Ajans destekleri, altyapıya ve kurumsallaşmaya yönelik desteklerle Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerinden oluşan Orta Karadeniz Bölgesi'nde bu alanda önemli bir farkındalık ve üretim altyapısı oluşturdu, mesleki eğitimler yanında kadınların, girişimcilik ve kooperatifçilik eğitimleri almasını sağladı.

2024 Yılı Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen S.S. BizimOra Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin "BizimOra'nın Kadınlarından Sofralarınıza Şifalı Safran ve Sarımsak" isimli projesi uygulanmaya başladı. Proje ile kooperatifin dijital dönüşümünü sağlaması ve e-ticaret alanındaki varlığını güçlendirmesi amaçlanıyor.

"E-Ticaret" ve "Dijital Pazarlama" yoluyla büyümeyi hedefliyorlar

BizimOra Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Çorum Merkez'de 2024 yılı Ocak ayından bu yana faaliyet gösteriyor. Kuruluş sürecinden itibaren OKA'nın güçlü desteğiyle yoluna devam eden kooperatif tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve işlenmesi konusunda uzmanlaşmış durumda.

Kooperatif; sarımsak, kadim bir şifa kaynağı olan ve beyaz sarımsağın birkaç hafta boyunca 70-80 derece sabit bir ısı altında kurutularak fermente edilmesiyle elde edilen siyah sarımsak ve bal üretimi yapıyor. Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler ile ürünlerin geleneksel satış kanallarının yanı sıra, e-ticaret ve dijital pazarlama yoluyla daha geniş bir kitleye ulaştırılması hedefleniyor.

S.S. BizimOra Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Çorum'da bir ilke imza atarak ilk kez safran üretimi gerçekleştiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı İyi Tarım Uygulamaları Programı kapsamında safran, sarımsak tohumu ve yumru desteği alan kooperatif, 27 Ekim'de ilk safran dikimini yaparak üretime başladı. Kooperatif, dünyanın en pahalı baharatlarından olan, sayısız faydası ve kullanım alanı bulunan safranın yanı sıra safran balı, safranlı sirke üretecek.

Tohumları Orta Karadeniz Bölgesinde yer alan Amasya ilinden tedarik edilerek yapılan safran dikim etkinliğine, OKA Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Birimi, OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri ile kooperatif yetkilileri katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz Teknoloji Ekonomi Kadın Ajans Tarım

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