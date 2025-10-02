Kadın Girişimciler Zirvesi Kars'ta Gerçekleştirildi

"Serhat'ta İz Bırakanlar Doğu Anadolu Bölge Toplantısı ve İş Zirvesi" Kars'ta yapıldı.

Programa katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, biz kadınları hayatın her alanında var etmeyi, onları her ülkede olduğu gibi bu ülkede de, bu güzel ülkenin nimetlerinden yararlanabilir duruma getirmeyi, iş alanlarına sokmayı, ekonomik kalkınmanın kaldırıcı olmaya davet ettiklerini belirtti.

Öztürk, karnında bebesi sırtında köteği eksik olmayan kadın zihniyetinden bu ülkeyi kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Kars Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle "Serhat'ta İz Bırakanlar -Doğu Anadolu Bölge Toplantısı ve İş Zirvesi" düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Kars Ticaret Odası Başkanı Kadir Bozan, "Bugün burada yalnızca bir toplantı yapmak için bir araya gelmedik. Kadınların emeğinin, kararlılığının ve üretkenliğinin şehirlerin gelişimine, ekonomiye ve geleceğe nasıl yön verdiğini birlikte konuşup değerlendirmek ve bu gücün geleceğe yön veren hikayelere dönüşmesini sağlamak için buluştuk. "Serhat'ta İz Bırakanlar" işte tam da bu anlayışın bir ürünü. İz bırakan kadınların hikayelerinden ilham almak, bu hikayeleri çoğaltmak ve yeni başarı yolculuklarının kapılarını aralamak için buradayız. Kars, tarih boyunca yalnızca bir sınır şehri olmadı; kültürlerin buluştuğu, ticaretin ve üretimin merkezi, Doğu'nun yükselen yıldızı oldu. Biz inanıyoruz ki bu topraklarda atılan her adım yalnızca Kars'a değil, bölgemize ve ülkemize de değer katacaktır. Bugün burada atılacak her adım; yalnızca bugünü değil, geleceği şekillendirecek, yeni iş birliklerine, yeni üretim alanlarına ve yeni umutlara zemin hazırlayacaktır" dedi.

Daha sonra söz alan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, "Kadın üretendir, koruyandır, fırsat verilirse eğer dünyayı kurtaracak olandır, barışı getirecek olandır, onun için kadın varsa yarın vardır. Kadın varsa gelecek vardır. İşte bu bakış açısıyla biz kadınlarımızı hayatın her alanında var etmeyi, onları her ülkede olduğu gibi bu ülkede de, bu güzel ülkenin nimetlerinden yararlanabilir duruma getirmeye, iş alanlarına sokmaya, ekonomik kalkınmanın kaldırıcı olmaya davet ediyor ve bunun için gece gündüz demeksizin çalışıyoruz. Saçı uzun, aklı kısa olmadığını göstermek istiyoruz kadının. Karnında bebesi sırtında köteği eksik olmayan kadın zihniyetinden kurtarmaya çalışıyoruz bu ülkeyi. Eve kapanan kadın zihniyetinden kurtarmaya ve çalışan, üreten kadınları çoğaltmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından "Doğu Anadolu'nun İlham Veren Kadınları Paneli" düzenlendi. Panelde kadınlar sektördeki zorlukları ve başarı öykülerini anlattılar. Program, katılımcılara plaketlerin verilmesiyle son buldu. - KARS