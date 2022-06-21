İstanbul'da fırınlarda ekmeklere zam denetimi! Fırıncılar tepki gösterdi - Haberler

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İstanbul'da fırınlarda ekmeklere zam denetimi! Fırıncılar tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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İstanbul'da ekmek fiyatının bazı fırınlarda 5 lira olması üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri denetime çıktı. Kadıköy'de 220 gram ekmeği 5 liradan satışa sunan fırıncılara uyarılar yapılarak, tutanak tutuldu.

İstanbul'da bazı fırın dükkanlarında resmi duyuru yapılmadan ekmeğin 5 liraya çıkarılmasının ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri Kadıköy'deki fırınlara denetim yaptı. Ekipler, fiyat etiketlerini kontrol ederken, ekmeğin gramajını tarttı.

ZAM YAPAN İŞLETMELERE CEZA YAZILMADI

Ekmeğe usulsüz olarak zam yapan işletmelere şu an için ceza yazılmazken, konu hakkında tutanak tutularak uyarılarda bulunuldu.

Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi

FIRINCI TEPKİ GÖSTERDİ

220 gram ekmeği 5 liradan sattığı gerekçesiyle hakkında tutanak tutulan fırın işletmecisi, un fiyatlarının arttığını belirterek, yapılan denetime tepki gösterdi.

İşte denetimlerden kareler;

Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi

Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi

Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi

Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanlığı İstanbul Kadıköy Ekonomi Güncel Haberler

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