Kabine, Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada vatandaşın en çok dert yandığı gıdaya erişim konusu var - Haberler

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Kabine, Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada vatandaşın en çok dert yandığı gıdaya erişim konusu var

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Ekonomi
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Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Kabine'nin masasındaki en önemli konu, vatandaşın uzun süreden bu yana dert yandığı "gıdaya erişim" ile ilgili sorunlar olacak. Toplantıda ayrıca stokçuluk yapanlara yönelik önemli kararların alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Buna göre Kabine'nin en önemli gündem maddesi, gıdaya erişim konusundaki sorunlar olacak. Stokçularla ilgili görüş alışverişinin yapılacağı Kabine'den önemli kararların çıkması bekleniyor.

Gıda konusundaki sıkıntılarda Ramazan Ayı faktörünün de ele alınacağı ve vatandaşların gıdaya ulaşımını engelleyen kişi ve kurumlarla ilgili sert tedbirler alınacağı belirtildi.

Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer konu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamındaki temasları olacak. Kurmaylarına temaslar hakkında bilgi vermesi beklenen Erdoğan, bakanların da görüşlerini alacak.

Toplantıda ele alınması beklenen en önemli konulardan biri de Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş. Özellikle Ukrayna'dan koparak Türkiye karasularına kadar gelen mayınlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı aktarıldı. Türkiye'nin arabuluculuk konusundaki tavrının geliştirilmesi de Kabine'nin konuları arasında.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Politika, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (13)

Eğrioturdoğrukonuş:

ekonomik saldırılara karşı çok sert ciddi ve sessizce büyük önlem almalıyız... Özellikle Rüzgar ve GES yatırımlarına kolaylıklar sağlamalıyız. ki böylelikle GAZ ve Petrole bağımlılık azalsın.

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Davut DOĞRU:

İnsanlar kendi ülkesi içinde, ailesini birkaç yılda bir tatile götürmeyi bırak il dışına çıkacak parayı bulamıyor. Neyse çok şükür aç değiliz açıkta değiliz, karnımız da doyuyor; aynı ahırdaki sarı kız gibi. o da yaşıyor ben de yaşıyorum.

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Davut DOĞRU:

Hizmet nerede gören var mı? Halk; et, süt, un, yağ, şeker gibi temel gıdalar ile doğalgaz, akaryakıt, elektrik gibi zaruri ihtiyaçlar dışında ne ister ki? Şuan bu zaruri ihtiyaçlara bile ulaşım kolay değil.

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