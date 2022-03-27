Kabine, Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada vatandaşın en çok dert yandığı gıdaya erişim konusu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Buna göre Kabine'nin en önemli gündem maddesi, gıdaya erişim konusundaki sorunlar olacak. Stokçularla ilgili görüş alışverişinin yapılacağı Kabine'den önemli kararların çıkması bekleniyor.

RAMAZAN FAKTÖRÜ DE ETKİLİ

Gıda konusundaki sıkıntılarda Ramazan Ayı faktörünün de ele alınacağı ve vatandaşların gıdaya ulaşımını engelleyen kişi ve kurumlarla ilgili sert tedbirler alınacağı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI'NIN NATO TEMASLARI

Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer konu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamındaki temasları olacak. Kurmaylarına temaslar hakkında bilgi vermesi beklenen Erdoğan, bakanların da görüşlerini alacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI KRİTİK KONU BAŞLIKLARINDAN BİRİ

Toplantıda ele alınması beklenen en önemli konulardan biri de Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş. Özellikle Ukrayna'dan koparak Türkiye karasularına kadar gelen mayınlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı aktarıldı. Türkiye'nin arabuluculuk konusundaki tavrının geliştirilmesi de Kabine'nin konuları arasında.