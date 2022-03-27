Kabine, Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada vatandaşın en çok dert yandığı gıdaya erişim konusu var
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Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Kabine'nin masasındaki en önemli konu, vatandaşın uzun süreden bu yana dert yandığı "gıdaya erişim" ile ilgili sorunlar olacak. Toplantıda ayrıca stokçuluk yapanlara yönelik önemli kararların alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Buna göre Kabine'nin en önemli gündem maddesi, gıdaya erişim konusundaki sorunlar olacak. Stokçularla ilgili görüş alışverişinin yapılacağı Kabine'den önemli kararların çıkması bekleniyor.
Gıda konusundaki sıkıntılarda Ramazan Ayı faktörünün de ele alınacağı ve vatandaşların gıdaya ulaşımını engelleyen kişi ve kurumlarla ilgili sert tedbirler alınacağı belirtildi.
Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer konu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamındaki temasları olacak. Kurmaylarına temaslar hakkında bilgi vermesi beklenen Erdoğan, bakanların da görüşlerini alacak.
Toplantıda ele alınması beklenen en önemli konulardan biri de Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş. Özellikle Ukrayna'dan koparak Türkiye karasularına kadar gelen mayınlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı aktarıldı. Türkiye'nin arabuluculuk konusundaki tavrının geliştirilmesi de Kabine'nin konuları arasında.