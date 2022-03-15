Kabine, bir ilkle Beştepe'de toplanıyor! Masada savaş ve ekonomi konuları var
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine bugün toplanacak. Kritik toplantının ana gündem maddeleri ekonomi ve Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Toplantının ardından Erdoğan, millete sesleniş konuşmasının yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirilen Vahit Kirişci de ilk kez Kabine'ye katılacak.
Son olarak 28 Şubat Pazartesi günü toplanan Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında salı günü bir araya gelecek. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirilen Vahit Kirişci kez katılacak.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Kritik toplantının ana gündem maddeleri de belli oldu. En önemli konusu Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Toplantıda Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Ayrıca Türkiye'nin çabaları sonucunda, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımaları ele alınacak.
ENFLASYON VE EKONOMİK GELİŞMELER
Başta enflasyonla mücadele olmak üzere ekonomik gelişmelerin de masaya yatırılacağı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele de ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022