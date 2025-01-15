Üye Girişi
Haberler
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Arkadaşlara talimatı verdim

İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Jürgen Klopp, Red Bull Küresel Futbol Başkanı Oldu

Jürgen Klopp, Red Bull Küresel Futbol Başkanı Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Red Bull'un Küresel Futbol Başkanı olarak görevine başladı. Klopp, futbolu geliştirmek ve kulüplerle genç yeteneklere katkıda bulunmak için çalışacağını belirtti.

Red Bull, dünyaca ünlü Alman teknik direktör Jürgen Klopp'un, Küresel Futbol Başkanı görevine başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Klopp, Avusturya'nın Salzburg kentindeki "Hangar-7" sergi alanında düzenlediği basın toplantısıyla, Red Bull'a göreve gelişinden bu yana ilk kez medyanın karşısına çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 57 yaşındaki teknik adam, seyircinin, formanın üstündeki Red Bull logosunu daha görmeden Red Bull takımı seyrettiğini hissetmesi için çabalayacağını belirtti.

Yeni görevinden bahseden Klopp, "Amacım futbolu geliştirmek. Kulüplerimiz, oyuncularımız, yetenekli gençlerimiz için futbolu daha ileriye taşımak. Aynı zamanda, futbolun kendisi için de katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kendini her şeyden önce bir "spor insanı" olarak niteleyen Klopp, Red Bull'un birçok spor dalındaki geniş deneyiminden faydalanmaya istekli olduğunu, kulüplerde ve küresel futbol sahasında uzun vadeli bir etki bırakmayı dört gözle beklediğini aktardı.

Klopp, "Bu karar, sporla ilgili. Her zaman, Red Bull'un spor anlayışını sevdim. Heyecan verici, maceracı ve yenilikçi bir yapısı var. Bu ekibin bir parçası olmak istedim ve artık öyleyim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu görev, Klopp'un Mayıs 2024'te Liverpool'un teknik direktörlüğüne veda etmesinin ardından üstlendiği ilk pozisyon oldu. Alman çalıştırıcı, deneyimiyle Red Bull futbol ağına stratejik vizyon sunacak.

Klopp, Red Bull'un dünya geneli spor dallarındaki varlığı sayesinde başarılı sporcularla fikir alışverişinde bulunma şansı da elde edecek. Bu sporcular arasında, Türk futbolunun genç yeteneklerinden Barış Alper Yılmaz da yer alıyor. Avrupa futbolunun gözde isimlerinden Joao Felix, Dominik Szoboszlai, Endrick ve Xavi Simons gibi dünya çapında 915 sporcunun, Red Bull ile anlaşması bulunuyor.

Teknik direktörlük kariyerine 2001 yılında Almanya'nın Mainz 05 Kulübü'nde başlayan Klopp, Borussia Dortmund ve Liverpool'u çalıştırdığı dönemlerde UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig, Bundesliga, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup), Almanya Kupası (DFB-Pokal) ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi birçok prestijli kupayı kazandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
img

"Onların da suyu ısındı, yakında ortaya çıkacak"
img

Menzil'de kavga büyüyor! Özel harekat timleri soluğu köyde aldı
img

Hülya Koçyiğit, yakın dostu Filiz Akın'a seslendi!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı
Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
AK Parti'ye geri döneceği konuşulan Davutoğlu, gemileri yaktı

AK Parti'ye döneceği konuşuluyordu, son konuşmasıyla gemileri yaktı
Ümit Erdim, asla oynamayacağı rolü açıkladı

Ümit Erdim, asla oynamayacağı o rolü açıkladı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.