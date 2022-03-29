Japonya, Rusya'ya lüks araç ihracatına yasak getirdi - Haberler

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Japonya, Rusya'ya lüks araç ihracatına yasak getirdi

AA - Ahmet Furkan Mercan - Ekonomi
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Japonya, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların kapsamını genişletti. Asya ülkesi, Ukrayna'yı işgal ettiği için Rusya'ya lüks araç, mücevher ve sanat eserleri gibi lüks ürünlerin ihracatına yasak getirdi. Uygulama 5 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya yönelik her gün yeni bir yaptırım açıklanmaya devam ediyor. Son yaptırım haberi ise Japonya'dan geldi. Asya ülkesi, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik lüks araç ihracatına yasak getirdi.

MÜCEVHER VE SANAT ESERİ İHRACATI DA YASAKLANDI

Başbakan Kişida Fumio kabinesi, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını genişletti. Güncellenen yaptırım mevzuatı kapsamında Rusya'ya lüks araç ile mücevher ve sanat eserleri gibi lüks ürünlerin ihracatına yasak getirildi.

5 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Uygulama 5 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek. Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, konuya ilişkin "Sert yaptırımların uygulanması için G-7 ülkeleriyle dayanışmamızı sürdüreceğiz." dedi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Ekonomi

Ukrayna, Japonya, Tragger, Rusya, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Rıdvan Şeker:

Hani şimdi Rusya ya satamayacaksınız ya bize yarı fiyata verin de eliniz de kalmasın.

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