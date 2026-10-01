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Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura, TEKNOFEST Güneydoğu'da AA standına uğradı

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Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura, TEKNOFEST Güneydoğu'da AA standına uğradı
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Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçi ağırlayan TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti. Büyükelçi Tamura, AA standında Genel Müdür Serdar Karagöz tarafından karşılandı; festivaldeki haber çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Büyükelçi Tamura, festival alanındaki ziyaretleri kapsamında AA standını ziyaret etti.

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz tarafından karşılanan Tamura, festivaldeki haber çalışmalarına ilişkin bilgi aldı, muhabir ve kameramanlarla sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Karagöz, Türkiye'nin özellikle savunma teknolojileri konusunda son yıllarda ciddi bir atılım yaptığını, bunu da TEKNOFEST ile taçlandırdığını söyledi.

Karagöz, dünyadaki teknoloji hamlelerine ilişkin haberleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye'de, Japonya'da da olduğu gibi teknoloji, hem ekonomimizi hem de dünyadaki güvenliğimizi geliştirmek için çok önemli." dedi.

Büyükelçi Tamura ise ASELSAN, Baykar ve Roketsan stantlarını gezdiklerini belirterek, "Ayrıca Selçuk Bayraktar ile görüştük. Selçuk Bayraktar bana Tüme Vakfı'na ve planetaryum stantlarına gitmemi tavsiye etti. Burada çok ilgi çekici yerler ve yarışmalar var." diye konuştu.

Kaynak: AA
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