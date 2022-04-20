Japon teknoloji devi Toshiba Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı
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Japonya'nın en önemli şirketlerinden biri olan Toshiba, Rusya'daki tüm faaliyetlerine ara verdiğini duyurdu. Gerekçe olarak Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi işaret eden Toshiba'dan yapılan açıklamada "Krizin en kısa sürede çözülmesini umuyoruz." ifadesi yer aldı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkileri tüm dünyada devam ederken Rusya'ya yönelik yaptırımlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Ukrayna'nın işgaline tepki gösteren Batı ülkeleri çareyi Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulamada buluyor.
Batılı ülkelerin yaptırımlarına alışan Rusya'ya bu kez Japonya'nın en ünlü teknoloji şirketi Toshiba'dan kötü haber geldi. Toshiba Grubu, Rusya'daki sipariş alımını ve yatırımları askıya aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Durumu izlemeye devam edeceğiz ve çatışmanın erken sona ermesini kuvvetle umuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Yaşanan krize dikkat çeken Toshiba yetkilileri ayrıca savaştan etkilenen Ukrayna halkı için de destekte bulunacaklarını açıkladı. Toshiba grubunun bölgede savaştan etkilenen insanlar için toplam 100 milyon yen bağış yapacağı kaydedildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından Batı ülkelerinden art arda yaptırım kararları geldi. Apple, Amazon, Netlix gibi şirketlerin yanı sıra BMW, Audi, Chevrolet gibi markalar da Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkeler arasında yer alıyor.