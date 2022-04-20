Japon teknoloji devi Toshiba Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkileri tüm dünyada devam ederken Rusya'ya yönelik yaptırımlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Ukrayna'nın işgaline tepki gösteren Batı ülkeleri çareyi Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulamada buluyor.

"SONA ERMESİNİ UMUYORUZ"

Batılı ülkelerin yaptırımlarına alışan Rusya'ya bu kez Japonya'nın en ünlü teknoloji şirketi Toshiba'dan kötü haber geldi. Toshiba Grubu, Rusya'daki sipariş alımını ve yatırımları askıya aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Durumu izlemeye devam edeceğiz ve çatışmanın erken sona ermesini kuvvetle umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

100 MİLON YEN BAĞIŞLANACAK

Yaşanan krize dikkat çeken Toshiba yetkilileri ayrıca savaştan etkilenen Ukrayna halkı için de destekte bulunacaklarını açıkladı. Toshiba grubunun bölgede savaştan etkilenen insanlar için toplam 100 milyon yen bağış yapacağı kaydedildi.

BATILI ÜLKELERDEN RUSYA'YA YAPTIRIM

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından Batı ülkelerinden art arda yaptırım kararları geldi. Apple, Amazon, Netlix gibi şirketlerin yanı sıra BMW, Audi, Chevrolet gibi markalar da Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkeler arasında yer alıyor.