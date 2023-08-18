Japon bankadan Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 4 ülke için kur krizi uyarısı

Dünyaca ünlü Japon banka Nomura, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dört ülke için kur riski uyarısında bulundu. Bankanın raporunda önümüzdeki 12 ay içinde kur krizi yaşanabileceği belirtildi.

Japonya'nın önde gelen bankalarından Nomura, Türkiye, Çekya, Sri Lanka ve Romanya'yı "önümüzdeki 12 ay içinde kur krizi yaşama riski olan ülkeler" arasında saydı. Şili, Macaristan ve Brezilya da Japon bankanın tablosunda, kur krizi riski için eşik değere yakın puanla dikkat çeken diğer ülkeler oldu. Bankanın 'Demokles' isimli tablosunda, 100 eşik değerinin üzerinde puan alan ülkeler, kur krizi riski taşıyan ülkeler olarak sıralandı.

YÜZDE 64 DOĞRU TAHMİN EDİYOR

Bloomberg haberinde, bankanın sekiz göstergeye göre puanlama yapılan tablosunun, 1996 yılından bu yana 61 gelişen ülke kur krizinin yüzde 64'ünü doğru tahmin ettiği aktarıldı.

KUR SEÇİM SONRASI HIZLI YÜKSELDİ

Sene başında 18,73 seviyesinde olan dolar kuru, 14 Mayıs'taki seçim öncesinde 19,60 TL'yi, 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesinde ise 19,98 TL'yi görmüştü. Dolar şu sıralar 27 liranın üzerinde hareket ediyor.

MERKEZ'İN YIL SONU TAHMİNİ 29,82 TL

Merkez Bankası'nın bugün açıklanan ağustos ayı piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu dolar tahmini 29,82 TL oldu.