Jantsa'da Grev Oylaması: İşçiler Çoğunlukla 'Hayır' Dedi

Türkiye'nin lokomotif firmaları arasında yer alan ve bin 300 işçinin çalıştığı Jantsa'da yapılan grev oylamasında, işçilerin çoğunluğu greve 'hayır' oyu verdi.

Aydın'da yaklaşık bin 300 kişiye istihdam sağlayan Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTSA) fabrikasında geçtiğimiz günlerde yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren, işçilerin talebinin altında bir teklif sununca görüşmelerden anlaşma çıkmamıştı. Anlaşma sağlanamamasının ardından işçiler adına masaya oturan Birleşik Metal-İş, taleplerin kabul edilmemesi halinde 28 Mayıs'ta fabrikada grevin başlayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine İŞKUR gözetiminde Jantsa'da grev oylaması yapıldı. 28 Mayıs 2025 günü yapılması planlanan grev için işçilerin çoğunluğu 'hayır' oyu verirken, fabrikada grev ihtimali de ortadan kalkmış oldu. Ayrıca firmada toplu sözleşme görüşmelerinin de devam ettiği öğrenilirken, Jantsa'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, İŞKUR tarafından yapılan grev oylamasının sonuçlandığının bilgisi paylaşıldı. KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizde dün (22.05.2025) İŞKUR tarafından yapılan ve tüm çalışanların katılımı ile gerçekleşen grev oylaması sonucunda Greve hayır kararı çıkmıştır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN