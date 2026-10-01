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İZTO seçimleri Fuar İzmir'de başladı, 62 bin 777 üye sandığa gidiyor

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İZTO seçimleri Fuar İzmir'de başladı, 62 bin 777 üye sandığa gidiyor
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İzmir Ticaret Odası’nda 2026-2030 dönemi meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirleyecek seçimler Fuar İzmir’de başladı. Yönetim Kurulu Başkanlığına tek aday giren mevcut Başkan Mahmut Özgener ilk oyu kullanırken, 62 bin 777 üye sandık başına gidiyor.

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) 2026-2030 dönemi meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirleyecek seçim heyecanı Fuar İzmir'de başladı. Yönetim Kurulu Başkanlığına tek aday olarak giren mevcut Başkan Mahmut Özgener, sandık başına giderek oy kullanan ilk isim oldu.

İzmir iş dünyasının kalbinin attığı İZTO'da yeni dönem için oy verme işlemi bugün saat 09.00 itibarıyla başladı. Fuar İzmir'de gerçekleştirilen ve saat 17.00'ye kadar sürecek olan geniş katılımlı seçimlerde, 84 meslek grubunda kurulan 110 sandıkta toplam 62 bin 777 üye sandık başına gidiyor. Gün boyu sürecek oylamaların ardından 202 meclis üyesi ile 488 meslek komitesi üyesi belirlenmiş olacak.

Başkan Özgener üç ayrı grupta oy kullandı

Seçim alanına erken saatlerde gelen ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanlığı için seçime tek aday olarak giren Mahmut Özgener, oyunu kullanan ilk isim olarak kayıtlara geçti. Özgener'e oy kullanma işlemi sırasında İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da eşlik etti. Başkan Özgener oylarını sırasıyla; 56. Ulaşım Araçları Satışı Grubu, 57. Motorlu Taşıt Satış Sonrası Hizmetler Grubu ve 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu'ndaki sandıklara attı.

Nihai seçimler 8 Ekim'de

Fuar İzmir'de bugün tamamlanacak olan komite ve meclis üyesi seçimlerinin ardından gözler, odanın asıl yönetim kademesini belirleyecek olan ikinci aşamaya çevrilecek. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulu Delege Seçimleri ile Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı seçimleri, 8 Ekim'de İzmir Ticaret Odası'nın kendi hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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