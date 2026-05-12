Haberler

İZTO Başkanı Özgener, Türkiye Tarım Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi'ni değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"(Proje) Başta Ege Bölgesi olmak üzere üreticilerimizin yatırım yapmasını teşvik edeceğine, katma değerli üretimi geliştireceğine ve tarım-gıda ekosistemine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz"

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Tarım Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi'nin üreticilerin yatırım yapmasını teşvik edeceğini, katma değerli üretimi geliştireceğini ve tarım-gıda ekosistemine önemli katkılar sunacağını düşündüklerini ifade etti.

Özgener, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle açıkladığı, tarım ve gıda sektörüne yönelik destek paketini çok kıymetli bulduklarını belirtti.

Projenin son dönemde finansmana erişimde zorlanan tarım sektörü açısından önem taşıdığına kaydeden Özgener, "Petrol fiyatlarının da artmasıyla katlanan girdi maliyetleri ve finansman yükü dikkate alındığında, krediye erişimi destekleyecek yeni mekanizmaların üretimin sürekliliğine katkı koyacağına inanıyoruz. Kredi Garanti Fonu destekli bu modeli, sektörümüz adına stratejik bir adım olarak değerlendiriyor, önümüzdeki dönemden itibaren tarım sektörünün ülkemiz ekonomik büyümesine de olumlu katkı yapar hale gelmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahmut Özgener, İzmir'in güçlü tarımsal üretim kapasitesi, yapımı süren organize tarım bölgeleri, ihracat altyapısı ve agro-sanayi potansiyeli sayesinde Türkiye'nin tarım ekonomisinde stratejik öneme sahip kentler arasında yer aldığını dile getirdi.

Özgener, şunları ifade etti:

"Zeytin-zeytinyağı, su ürünleri, kesme çiçek, seracılık, süt ve hayvancılık, işlenmiş gıda gibi pek çok alanda ülkemizde üretim ve ihracat tarafında kentimizin etkin olduğunu da hesaba katarsak açıklanan desteklerin başta Ege Bölgesi olmak üzere üreticilerimizin yatırım yapmasını teşvik edeceğine, katma değerli üretimi geliştireceğine ve tarım-gıda ekosistemine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İzmir Ticaret Odası olarak üretimin sürdürülebilirliği, çiftçimizin finansal anlamda güçlenmesi ve tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesine yönelik her türlü çalışmayı desteklemeye devam edeceğimizi ifade ediyor, açıklanan bu kapsamlı destek paketi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıElif Türe:

Çiftçilerimiz çok zor durumda ya bu yardımlar çok gerekli Ege bölgesinin tarım potansiyelini kullanması lazım İzmir'in seracılığı ve hayvancılığı gelişsin diye hepimiz umut ediyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuğçe Çolak:

Harika bir haber ama bu desteklerin gerçekten çiftçinin eline ulaşıp ulaşmayacağı merak ediyorum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Sezen:

Tarım sektörüne kredi desteği iyi de bizim açımızdan malum ki asıl sorun girdi maliyetleri. Petrol, gübre, tohum fiyatları uçmuş durumda, bu destek paketleri kâğıt üstünde kalıyo çoğu zaman. Çiftçi borçlanıyo ama karlılık düşükse ne fayda yani. Umarım bu sefer gerçekten işe yarar ama pek iyimser değilim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. kattan düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Jose Mourinho dedikodulara son verdi: İmza atmayacağım

Dedikodulara son verdi: O takıma imza atmayacağım
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Sivas’ta sıra dışı ameliyat: Hastanın vücudundan 7.5 kiloluk kitle çıkarıldı

Saniye Nine'nin göğsünden çıkana doktorlar bile inanamadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü
Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: Parmağımla dokunsam şampiyondu

Hacıosmanoğlu: Parmağımla dokunsam şampiyondu
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi