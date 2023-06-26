İZTAŞIT Projesi Ödemiş Kaymakçı'da Hizmete Başlayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevre ilçelerin toplu ulaşım ağına entegre edilmesi amacıyla başlattığı İZTAŞIT projesi, Kiraz, Menemen ve Yeni Foça'nın ardından Ödemiş Kaymakçı'da temmuz ayında hizmete başlayacak. Proje sayesinde, Kaymakçı bölgesinde toplu ulaşımda nakit ödeme dönemi sona erecek ve İzmirim Kart'la seyahat edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevre ilçelerin toplu ulaşım ağına entegre edilmesi amacıyla ilk olarak Seferihisar'da hayata geçirdiği İZTAŞIT modeli; Kiraz, Menemen ve Yeni Foça'nın ardından Ödemiş Kaymakçı'da temmuz ayında hizmete başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentin her yerinde güvenli, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmeti sunmak için 2019 yılında Seferihisar'da başlattığı İZTAŞIT projesi; Kiraz, Menemen, Yeni Foça'nın ardından 1 Temmuz'dan itibaren Ödemiş Kaymakçı'da hayata geçirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Ödemiş Seyahat Motorlu Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi arasında imzalanacak sözleşme sonrasında, 5 hat ve toplam 10 otobüs, B tarifesi dahilinde faaliyet gösterecek. İZTAŞIT otobüsleri; Kaymakçı, Ertuğrulköy, Köfündere, Çaylı, Kurucuova ve civar köylerinden, Ödemiş merkez bağlantılı hatlarda hizmet verecek. Yeni otobüsler sayesinde Kaymakçı bölgesinde mevzuata uygun araçlar ile taşımacılık yapılırken minibüslerin kuralsız dur-kalk yapmaları sona erecek, yolcu ve trafik güvenliği artacak.

İZMİRİM KART AVANTAJLARI

Proje sayesinde, Kaymakçı bölgesinde toplu ulaşımda nakit ödeme dönemi sona erecek ve İzmirim Kart'la seyahat edilecek. Bölgede yaşayan 60 ve 65 yaş grubu yurttaşlar, engelliler, öğrenciler ve öğretmenler, ücretsiz ve indirimli kart kullananlar toplu ulaşım haklarından yararlanırken aynı zamanda aktarma sisteminden de faydalanabilecek.

ESHOT DENETİMLİ HİZMET

İZTAŞIT araçları, sürücüleri ve kooperatif yönetimi, ESHOT Genel Müdürlüğü denetiminde olacak. ESHOT şoförlerine verilen tüm eğitimler, İZTAŞIT sürücülerine de düzenli olarak verilecek. Ulaşım planlamaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak.

ESNAF, KURUMSALLAŞARAK KALKINIYOR

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamında minibüs esnafının kalkınmasına öncülük eden İZTAŞIT projesi, bireysel taşımacıların kurumsal çatı altında birleşmesini sağlıyor. İZTAŞIT projesinin devreye girdiği ilçelerde toplu ulaşım araçları da yenileniyor. Yolcu kapasitesi yüksek, donanımlı, çevreye duyarlı, engelli erişimine uygun, bisiklet aparatı bulunan veya aparat takılabilen, araç içi kamera sistemleri ile denetlenen İZTAŞIT'lar, toplu ulaşım hizmetinde kalite standartlarını artırıyor.